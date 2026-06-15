Veștea, asigurat de Nicușor Dan și Tomac că exista deja o majoritate în jurul său: „Mi s-a spus că nu am creat niciodată conflicte”

Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a declarat că există deja o majoritate parlamentară suficientă pentru învestirea viitorului său guvern, care este construită în jurul „forțelor pro-europene și pro-occidentale”.
Pentru a putea fi învestit, guvernul Veștea are nevoie să strângă un număr de 233 de voturi în Parlament.
Nicușor Dan și Tomac l-au asigurat pe Veștea că există o majoritate în jurul său
Întrebat cum a reușit să strângă sprijinul parlamentar într-un timp record, Veștea a fost tranșant: „Nu le-am strâns eu.”
Premierul desemnat a explicat că a fost asigurat de Eugen Tomac și de Nicușor Dan, în urma discuțiilor purtate cu formațiunile politice, că această majoritate există deja. Veștea a confirmat că o parte din voturi vor veni și din partea propriului partid, PNL.
„Eu am fost asigurat, în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte, că, de fapt, există, deja a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale să avem și există o astfel de majoritate”, a spus Adrian Veștea la un post TV.
„Mi s-a spus că sunt o persoană echilibrată”
Veștea a subliniat că principalul său atu în fața liderilor politici a fost profilul său de om al dialogului, fără conflicte și cu experiență în funcții de conducere.
„Au evaluat, poate, mai mulți lideri. Dar ceea ce cred că a contat și asta mi s-a spus, sper să fie și adevărat, este faptul că sunt o persoană echilibrată, o persoană a dialogului, nu am creat niciodată conflicte, nu creez adversități și, în același timp, am exercitat poziții de conducere și am capacitatea de a crea un management pe măsură, în așa fel încât să trecem România peste această situație de criză.”, a declarat Veștea.
„Cu Eugen am discutat. Cred că el s-a implicat”
Referitor la implicarea președintelui Nicușor Dan în strângerea voturilor, Veștea a fost explicit: „Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României. Cred că Eugen, în urma discuțiilor și dialogul lui pe care l-a avut cu fiecare formațiune politică, fiindcă să nu vă gândiți că toate aceste decizii care le au partidele politice, fiecare membru, deputat sau senator, le urmează întocmai. Cu siguranță există fel și fel de momente de evaluări”.