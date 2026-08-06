Legea Integrității ajunge la CCR: USR și PNL o contestă în regim de urgență

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 16:12

USR și opt parlamentari PNL au contestat la CCR Legea Integrității, proaspăt trecută de votul Senatului. Curtea urmează să analizeze sesizarea comună în regim de urgență, susțin surse politice.

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