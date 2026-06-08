Tensiuni tot mai mari între China și Taiwan. Japonia și Filipine plănuiesc să stabilească o frontieră maritimă

Sursă: Realitatea PLUS

Sunt tensiuni tot mai mari între China și Taiwan! Beijingul a anunțat începerea unei operațiuni navale speciale în apropierea insulei. Ca răspuns, Taiwanul a trimis nave în zonă și a clasificat acțiunea Chinei drept o încălcare a dreptului internațional.

China, operațiune navală specială în apele Taiwanului

China a demarat o operațiune navală amplă în apele de lângă Coasta Estică a Taiwanului. Oficialii de la Taipei au transmis că au fost detectate patru nave care au navigat dintr-un port chinez în apele restricționate ale statului insular.

„Garda de coastă 3015 a Chinei, ascultați! Acestea sunt apele Taiwanului, nu sunt apele voastre. Nu aveți ce căuta aici! Întoarceți-vă și plecați! Acum! ”

Ca răspuns, paza de coastă a Taiwanului a anunțat că a desfășurat și ea mai multe nave pentru a răspunde adecvat operațiunii chineze, despre care susține că încalcă dreptul internațional.

„Ați intrat în apele noastre fără permisiune. Acțiunile voastre au afectat deja ordinea și siguranța apelor noastre teritoriale.”

Decizia conducerii de la Beijing vine ca un răspuns dat începerii negocierilor dintre Japonia și Filipine, care au ca scop stabilirea unei frontiere maritime în apropierea Taiwanului. Discuțiile dintre cele două țări au stârnit furia Chinei, din moment ce conducerile de la Tokyo și Beijing au dispute teritoriale și economice în Marea Chinei De Est, iar navele pazei din coastă a ambelor părți au confruntări tensionate în mod regulat.

China vede Taiwanul drept una dintre provinciile sale, pe care nu a reușit să o reunifice cu restul țării, după încheierea războiului civil din 1949.