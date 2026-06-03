Taiwanul testează câini-robot înarmați pentru a descuraja China - VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Cel mai important institut de dezvoltare a armamentului din cadrul armatei taiwaneze a prezentat trei câini-robot de patrulare care, într-o zi, ar putea fi folosiți pe insulele Taiwanului din zona disputată a Mării Chinei de Sud.

Taiwanul face un nou pas major în modernizarea forțelor sale armate pentru a contracara presiunile militare tot mai mari din partea Beijingului. Institutul Național de Știință și Tehnologie Chung-Shan, principala entitate de dezvoltare a armamentului din subordinea armatei taiwaneze, a prezentat oficial trei versiuni avansate de câini-robot destinați misiunilor de patrulare și apărare strategică.

Dezvoltarea acestor tehnologii răspunde strategiei Ministerului Apărării de la Taipei de a miza masiv pe drone și sisteme autonome pentru a descuraja o eventuală agresiune a Chinei, care consideră insula guvernată democratic drept propriul său teritoriu.

Roboții patrupezi Ghost Robotics, dotați cu armament și sisteme de atac

Dispozitivele prezentate au la bază platformele tehnologice create de Ghost Robotics, un furnizor militar major din Statele Unite specializat în roboți patrupezi. Experții taiwanezi au integrat pe spatele acestor echipamente sisteme proprii de ultimă generație, dezvoltând trei configurații specifice:

Versiunea de recunoaștere – optimizată pentru scanarea terenului în condiții dificile;

Versiunea de supraveghere – capabilă să transmită date și imagini în timp real către comandament;

Versiunea de atac (putere de foc) – echipată cu o armă automată montată direct pe robot.

Deși armata taiwaneză nu a plasat încă o comandă fermă, interesul pentru operaționalizarea acestor sisteme este maxim. Jen Kuo-kuang, șeful adjunct al diviziei de cercetare pentru sisteme de rachete din cadrul institutului, a subliniat că infanteria marină și paza de coastă au nevoie urgentă de astfel de echipamente autonome pentru securizarea plajelor, a liniilor de coastă și a insulelor izolate.

Miza strategică din Insulele Spratly și Pratas

Principala destinație a acestor câini-robot ar putea fi insulele disputate din Marea Chinei de Sud. Taiwanul controlează integral Insulele Pratas (situate strategic în extremitatea nordică a bazinului) și deține Itu Aba, cea mai mare insulă naturală din arhipelagul Spratly. Pe aceste teritorii nu există populație civilă, apărarea lor fiind asigurată exclusiv de paza de coastă.

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