Turistă din Ucraina, rănită după un atac al unui urs pe Transfăgărășan. Tânăra de 18 ani a ajuns la spital

Sursă: Realitatea.Net

Un nou incident cu urs a avut loc pe Transfăgărășan, una dintre cele mai frecventate zone turistice din România. O tânără în vârstă de 18 ani, cetățean ucrainean, a fost rănită după ce a fost atacată de un urs în apropierea localității Arefu, din județul Argeș.

Victima a suferit răni la unul dintre membrele inferioare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Atacul s-a produs în zona Arefu

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incidentul a avut loc luni seara, în jurul orei 18:30, pe Transfăgărășan, într-o zonă cunoscută pentru prezența frecventă a urșilor.

Primele echipaje care au ajuns la fața locului au fost cele ale Jandarmeriei Montane, care au intervenit pentru acordarea primului ajutor și pentru securizarea zonei.

Salvatorii au întâmpinat dificultăți în comunicarea cu victima, deoarece aceasta nu vorbea limba engleză, iar circumstanțele exacte în care s-a produs atacul nu au putut fi stabilite imediat.

Transportată la spital după ce a fost mușcată de picior

La scurt timp după intervenția jandarmilor, în zonă a ajuns și un echipaj SMURD. Cadrele medicale au constatat că turista prezenta plăgi provocate prin mușcătură la nivelul piciorului drept.

După evaluarea stării sale de sănătate, tânăra a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Potrivit informațiilor disponibile, aceasta era conștientă și cooperantă în momentul preluării de către echipajele medicale.

Tot mai multe incidente cu urși în zonele turistice

Atacul de pe Transfăgărășan vine în contextul unui număr tot mai mare de incidente raportate în ultimii ani între oameni și urși în zonele montane ale României.

Transfăgărășanul este una dintre regiunile în care animalele sălbatice sunt observate frecvent în apropierea șoselei, atrase de hrana oferită de turiști sau de prezența constantă a oamenilor.

Specialiștii atrag atenția că apropierea de urși, fotografierea acestora de la distanțe mici sau încercarea de a-i hrăni pot avea consecințe grave și pot pune în pericol atât oamenii, cât și animalele.

Recomandările autorităților pentru turiști

Autoritățile le recomandă celor care vizitează zonele montane să evite orice interacțiune cu urșii și să păstreze o distanță de siguranță dacă observă un exemplar în apropiere.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să nu lase resturi alimentare în zonele frecventate și să respecte toate avertismentele transmise de autoritățile locale și de serviciile montane.

Ancheta privind circumstanțele exacte ale incidentului este în desfășurare, urmând ca autoritățile să stabilească modul în care s-a produs atacul și dacă ursul era deja monitorizat în zonă.