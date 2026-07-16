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Lumea Animalelor· 1 min citire
A murit leul Hang Hang, celebru pentru frizura sa cu breton. Mesaje de condoleanțe au venit din întreaga lume
Leul Hang Hang (foto: Asia Pacific Press via ViralPress)
Leul african Hang Hang, devenit faimos în toată lumea datorită coafurii sale neobișnuite, cu breton și chică. Uriașa felină a murit la vârsta de 17 ani, în Grădina zoologică din Guangzhou, China.
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