A murit leul Hang Hang, celebru pentru frizura sa cu breton. Mesaje de condoleanțe au venit din întreaga lume

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:52

Leul african Hang Hang, devenit faimos în toată lumea datorită coafurii sale neobișnuite, cu breton și chică. Uriașa felină a murit la vârsta de 17 ani, în Grădina zoologică din Guangzhou, China.

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