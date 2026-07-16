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Lumea Animalelor· 1 min citire

A murit leul Hang Hang, celebru pentru frizura sa cu breton. Mesaje de condoleanțe au venit din întreaga lume

Leul Hang Hang (foto: Asia Pacific Press via ViralPress)

Leul Hang Hang (foto: Asia Pacific Press via ViralPress)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 16:52

Leul african Hang Hang, devenit faimos în toată lumea datorită coafurii sale neobișnuite, cu breton și chică. Uriașa felină a murit la vârsta de 17 ani, în Grădina zoologică din Guangzhou, China.

Animalul era unul dintre cei mai fotografiați locatari ai grădinii zoologice, iar stilul său unic a stârnit comparații cu Joe Exotic din Tiger King sau chiar cu membrii The Beatles, scrie The Sun.

Reprezentanții parcului au explicat în repetate rânduri că nu i-au tuns niciodată coama, iar aspectul său celebru era rezultatul umidității din regiune și al propriilor obiceiuri de îngrijire.

Hang Hang a murit liniștit, iar grădina zoologică a transmis că leul va rămâne un simbol al locului, apreciat de vizitatori pentru personalitatea și apariția sa inconfundabilă.

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