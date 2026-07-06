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Lumea Animalelor· 1 min citire
Cerb căzut într-o groapă uriașă. Vânătorii au intervenit
Cerb căzut
Publicat6 iul. 2026, 20:50
SursăRealitatea PLUS
Imagini emoționante. Un grup de vânători din comuna Moravița, județul Timiș a salvat un cerb care căzuse într-o groapă plină cu nămol și nu mai putea ieși.
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