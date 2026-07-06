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Lumea Animalelor· 1 min citire

Cerb căzut într-o groapă uriașă. Vânătorii au intervenit

Cerb căzut

Cerb căzut

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat6 iul. 2026, 20:50
SursăRealitatea PLUS

Imagini emoționante. Un grup de vânători din comuna Moravița, județul Timiș a salvat un cerb care căzuse într-o groapă plină cu nămol și nu mai putea ieși.

Cerbul a rămas blocat în groapa cu nămol

Edilul a povestit cum a auzit zgomote din apropiere, a mers să vadă ce se întâmplă și a găsit cerbul blocat în groapă, fără putere.

Se pare că animalul ar fi căzut într-o groapă adâncă, săpată în timpul unor lucrări de căutare a apei și lăsată neacoperită.

Împreună cu alți doi prieteni vânători, a reușit să-l scoată și să îi salveze viața.

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