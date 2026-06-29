Un gigant auto reangajează sute de ingineri după ce AI-ul nu a putut înlocui experiența umană

Constructorul american Ford a fost nevoit să reangajeze peste 300 de inspectori de calitate „veterani” după ce sistemele bazate pe inteligență artificială nu au reușit să egaleze competențele și experiența acestora.
Compania adoptase tehnologia AI în mai multe sectoare ale operațiunilor sale, inclusiv în procesul de verificare a calității, mizând pe promisiunile dezvoltatorilor că aceasta poate reduce costurile și crește productivitatea. Însă rezultatele s-au dovedit insuficiente, iar directorii Ford au recunoscut că au subestimat valoarea experților umani.
Inteligența artificială nu poate înlocui inginerii de la Ford
„Am crezut, în mod greșit, că simpla introducere a inteligenței artificiale și alimentarea ei cu cerințele noastre de proiectare vor duce la un produs de înaltă calitate”, a declarat Charles Poon, vicepreședinte pentru ingineria componentelor hardware la Ford.
Oficialul a recunoscut că firma nu a valorificat suficient cunoștințele inginerilor care au lucrat la mai multe generații de produse, mulți dintre aceștia părăsind compania înainte ca experiența lor să poată fi utilizată pentru îmbunătățirea sistemelor automatizate, conform BBC. „Inteligența artificială este un instrument fantastic, dar este la fel de bună ca informațiile pe care le folosești pentru a o instrui”, a adăugat Poon.
Potrivit Bloomberg, angajații rechemați au fost folosiți atât pentru a antrena sistemele AI ale companiei, cât și pentru a-i îndruma pe colegii mai tineri.
Ford se numără printre numeroasele companii care au îmbrățișat entuziasmul din jurul AI, în special sub presiunea așteptărilor de pe Wall Street privind creșterea marjelor de profit. Directorul operațional Kumar Galhotra a afirmat totuși că firma „implementează inteligența artificială în toate componentele sistemului său industrial".