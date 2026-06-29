Risc de blackout din cauza caniculei. Comandament de urgență la Ministerul Energiei

Ministerul Energiei a convocat astăzi un comandament de urgență din cauza riscului tot mai mare de blackout în România. Nu doar temperaturile de peste 40 de grade îngrijorează autoritățile, ci și posibilitatea unor pene de curent de amploare.
România se confruntă cu un risc tot mai mare de blackout. Rețelele de energie electrică sunt afectate de caniculă. Temperatura resimțită, așa cum au spus meteorologii, este de 44 de grade Celsius, asta înseamnă că si consumul creșete considerabil. Tocmai de aceea, Ministerul Energiei a convocat astăzi comandamentul de urgență pentru a se lua toate măsurile necesare pentru a nu ne confrunta foarte curând cu pene de curent de amploare în toată țara.
Vorbim despre un consum extrem de mare, de peste 3000 de megawați oră, un consume record, și mai ales că dispecerul energetic național a anunțat că la orele de vârf, mai ales luni și marți seara, se înregistrează un consum de 8000 de megawați oră. Sistemele noastre de stocare sunt insuficiente, la prânz exportăm energie iar seara o importăm chiar la un preț de 20 de ori mai mare, și tocmai de aceea specialiștii au anunțat că prețul energie seara este de peste 1000 de euro. Lucru care se reflectă și în facturile românilor, curând am putea avea facturi mult mai mari.
Autoritățile urmăresc permanent echilibrul dintre producție și consum
Principalul obiectiv al comandamentului a fost verificarea modului în care Sistemul Energetic Național face față solicitărilor generate de temperaturile extreme, care în unele zone ale țării depășesc 40 de grade Celsius.
Discuțiile au vizat stabilitatea rețelei electrice și funcționarea în siguranță a sistemului, într-un moment în care mai multe state europene sunt preocupate de efectele pe care temperaturile ridicate le pot avea asupra infrastructurii energetice.
În acest context, autoritățile monitorizează în permanență nivelul producției și al consumului de energie pentru a evita eventualele dezechilibre.
Energia solară are un rol important în această perioadă
Printre aspectele analizate în cadrul comandamentului s-au aflat și aportul instalațiilor fotovoltaice la producția națională de electricitate.
România a înregistrat în ultimele zile un nivel record al energiei produse din surse solare, depășind pragul de 3.000 MW. La momentul desfășurării ședinței, producția se situa în jurul valorii de 2.900 MW, contribuind în mod semnificativ la acoperirea necesarului de consum.
Această producție ridicată este considerată un element important pentru menținerea echilibrului în sistem într-o perioadă în care cererea de energie este în continuă creștere.
Aerul condiționat împinge consumul de electricitate la valori ridicate
Canicula din ultimele zile a dus la o utilizare intensă a aparatelor de aer condiționat, ceea ce a determinat o creștere semnificativă a consumului de energie electrică la nivel național.
Din acest motiv, specialiștii urmăresc constant raportul dintre energia produsă și cea consumată, astfel încât Sistemul Energetic Național să funcționeze fără probleme pe durata episodului de temperaturi extreme.
România se află sub cod roșu de caniculă
Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru ziua de luni un cod roșu de caniculă care acoperă cea mai mare parte a teritoriului României.
Meteorologii avertizează că temperaturile vor ajunge până la 41 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. De asemenea, nopțile vor rămâne tropicale, cu valori ridicate ale temperaturii și în intervalul nocturn.
Potrivit estimărilor specialiștilor, vremea ar urma să se răcească începând din a doua parte a săptămânii, când sunt prognozate și episoade de instabilitate atmosferică.