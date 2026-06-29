Noul IQOS Boutique Victoriei: concept de tip Retail 2.0 și o instalație artistică semnată Sebastian Comănescu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 09:35

Noua locație din rețeaua națională IQOS se alătură conceptelor flagship store din Milano, Madrid, Londra sau Amsterdam și marchează o nouă etapă a strategiei Retail 2.0 a Philip Morris România

Distribuie articolul

Mai multe articole despre iqos victoriei