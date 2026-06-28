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Accident grav pe DN1C, în județul Cluj: patru persoane rănite după o coliziune frontală. A intervenit elicopterul SMURD
Accident Cluj/ Foto: Facebook Info Trafic 24
Un grav accident rutier s-a produs pe DN1C, în județul Cluj, patru persoane fiind rănite după o coliziune între două autoturisme.
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