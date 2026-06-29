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Social· 1 min citire
Copiii uitați ai României. Sărăcia îi trimite flămânzi la culcare
Publicat29 iun. 2026, 08:05
SursăRealitatea PLUS
În România, există încă sate în care sărăcia le fură copiilor bucuria. Fără haine și uneori fără mâncare, mulți dintre ei merg la școală cu teama că vor fi batjocoriți de colegi. Singura lor dorință este să aibă haine decente, pentru a putea merge la cursuri fără rușine, potrivit Realitatea PLUS.
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