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Copiii uitați ai României. Sărăcia îi trimite flămânzi la culcare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 08:05
SursăRealitatea PLUS

În România, există încă sate în care sărăcia le fură copiilor bucuria. Fără haine și uneori fără mâncare, mulți dintre ei merg la școală cu teama că vor fi batjocoriți de colegi. Singura lor dorință este să aibă haine decente, pentru a putea merge la cursuri fără rușine, potrivit Realitatea PLUS.

Pentru acești copii, lucrurile simple, pe care mulți le consideră firești, devin o luptă de zi cu zi. O pereche de încălțări, o haină curată sau un ghiozdan pot face diferența între a merge la școală cu încredere și a sta acasă de rușine. În spatele fiecărei povești sunt familii care se descurcă greu, părinți care nu mai știu cum să împartă puținul pe care îl au și copii care cresc prea repede, învățând ce înseamnă lipsurile înainte să înțeleagă pe deplin copilăria.

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