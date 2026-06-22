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Val de violențe în Chicago: cel puțin șapte morți și zeci de răniți. Trump cere intervenția armatei

Violențe în Chicago

Violențe în Chicago

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 10:01

Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma unui val de atacuri armate care au zguduit orașul Chicago în weekend. Violențele au declanșat un nou conflict politic între administrația Trump și autoritățile locale.

Atacuri în serie pe parcursul weekendului

Incidentele au început vineri seară și s-au extins pe tot parcursul weekendului, poliția înregistrând cel puțin douăzeci de atacuri armate în diferite cartiere ale orașului.

Cel mai grav incident s-a produs vineri seară, când două persoane aflate într-un SUV au deschis focul asupra unui grup de trecători, împușcând 12 persoane cu vârste între 17 și 47 de ani. Printre cei uciși în incidente separate se numără bărbați de 21, 33 și respectiv 34 de ani. Identitatea majorității victimelor nu a fost făcută publică.

Trump, dispute cu autoritățile din Illinois

Pe fondul atacurilor, președintele Donald Trump a reînnoit cererea de desfășurare a armatei în Chicago, acuzându-l pe guvernatorul democrat JB Pritzker că refuză sprijinul federal în combaterea criminalității.

Trump a afirmat că implicarea militară ar putea transforma orașul într-unul dintre cele mai sigure din Statele Unite. Pritzker a respins propunerea, menținându-și opoziția față de federalizarea Gărzii Naționale din Illinois.

Reacția primarului Chicago

Primarul Brandon Johnson a condamnat atacurile, asigurând că autorii vor fi trași la răspundere, și a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Violențele au coincis cu sărbătoarea Juneteenth, care marchează abolirea sclaviei în SUA.

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