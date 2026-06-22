Val de violențe în Chicago: cel puțin șapte morți și zeci de răniți. Trump cere intervenția armatei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 10:01

Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma unui val de atacuri armate care au zguduit orașul Chicago în weekend. Violențele au declanșat un nou conflict politic între administrația Trump și autoritățile locale.

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