A murit Clive Davis, omul care a creat staruri precum Whitney Houston, Santana sau Alicia Keys

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 iun. 2026, 09:32

Este doliu uriaș în muzică! Clive Davis, omul care a influențat decisiv evoluția muzicii pop și a lucrat cu artiști precum Whitney Houston, Bruce Springsteen și Alicia Keys, a murit luni la vârsta de 94 de ani.

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