A murit Clive Davis, omul care a creat staruri precum Whitney Houston, Santana sau Alicia Keys

Este doliu uriaș în muzică! Clive Davis, omul care a influențat decisiv evoluția muzicii pop și a lucrat cu artiști precum Whitney Houston, Bruce Springsteen și Alicia Keys, a murit luni la vârsta de 94 de ani.
Clive Davis, executivul care a condus casele de discuri Columbia, Arista și J Records către poziții de top în industria muzicală, a murit luni la domiciliul său din Manhattan, a confirmat publicația Variety, potrivit Variety. Până la ora transmiterii acestei știri nu a fost precizată cauza decesului, însă acesta fusese recent internat din cauza unor probleme respiratorii.
Clive Davis/ Profimedia
O carieră de peste 50 de ani. Cine sunt artiștii legendari descoperiți
Cariera sa, întinsă pe mai bine de 50 de ani, este considerată una dintre cele mai influente din industria muzicală. În anii ’60, Davis a contribuit la transformarea Columbia Records, orientând compania către muzica rock și ajutând la dezvoltarea unor artiști precum Janis Joplin, Carlos Santana și Bruce Springsteen.
În 1973 a fost înlăturat din companie, fiind acuzat de utilizarea necorespunzătoare a fondurilor corporative, și a pledat vinovat într-un caz de evaziune fiscală.
Ulterior, și-a relansat cariera la Arista Records, unde a construit un portofoliu de artiști de top, printre care Whitney Houston, care a devenit una dintre cele mai mari vedete ale casei de discuri. Mai târziu, în urma fuziunii dintre Sony și Bertelsmann și a unor tensiuni interne, Davis a lansat J Records, label cunoscut pentru promovarea artistei Alicia Keys.
Un nume iconic și un creator de tradiții în industria muzicală
Considerat o figură iconică în industrie, Davis era adesea menționat doar pe numele mic, „Clive”, similar altor personalități legendare din muzică.
Cunoscut pentru stilul său elegant și pentru evenimentele sale exclusiviste, el obișnuia să organizeze anual o petrecere în săptămâna premiilor Grammy, devenită unul dintre cele mai importante evenimente sociale ale industriei muzicale. Evenimentul a devenit funcție oficială a Recording Academy în 2009 și a găzduit, de-a lungul timpului, numeroase vedete și personalități publice.
Ultima ediție a evenimentului „Clive Party” a avut loc pe 31 ianuarie, la Beverly Hilton Hotel, și a inclus prestații ale unor artiști precum Olivia Dean, Laufey și Jelly Roll, precum și apariții ale unor nume importante din industrie și divertisment.
Moștenirea educațională lăsată: Clive Davis Institute of Recorded Music
De asemenea, Clive Davis a fondat în 2003 Clive Davis Institute of Recorded Music la New York University, parte a Tisch School of the Arts, una dintre primele instituții care au combinat studiul muzicii cu programe de business.