Emiratele Arabe Unite condamnă atacul iranian asupra a două nave în Strâmtoarea Ormuz:”Reprezintă acte de piraterie”

Emiratele Arabe Unite (EAU) au condamnat atacul atribuit Iranului asupra a două nave ale companiei petroliere de stat Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), în timp ce acestea traversau Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP.
Emiratele Arabe Unite cer redeschiderea Strâmtorii Ormuz
"Emiratele Arabe Unite au condamnat ferm şi denunţat atacul iranian ostil care a vizat două nave afiliate ADNOC în timp ce traversau Strâmtoarea Ormuz. Niciun rănit nu a fost semnalat", a anunţat într-un comunicat Ministerul de Externe al EAU.
Ţintirea navigaţiei comerciale şi folosirea Strâmtorii Ormuz ca instrument de coerciţie sau de şantaj economic reprezintă acte de piraterie comise de către Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) din Iran şi constituie o ameninţare directă la adresa securităţii regiunii, popoarelor ei, şi securităţii energetice mondiale", a anunţat într-un comunicat Ministerul de Externe al EAU.
Abu Dhabi cere Iranului să "redeschidă complet şi necondiţionat Strâmtoarea Ormuz, pentru a păstra securitatea regională şi stabilitatea economiei şi comerţului mondiale".
Potrivit agenţiei oficiale de presă a EAU, WAM, care citează compania ADNOC, acest atac a avut loc joi seara.
O cincime din petrolul mondial tranzita înainte de Războiul din Iran Strâmtoarea Ormuz, care leagă Golful Persic, la care EAU sunt riverane, şi Oceanul Indian.
Iranul menţine presiunea asupra traficului maritim
Această strâmtoare strategică în comerţul mondial cu petrol este închisă de către Iran de la începutul războiului, iar Statele Unite impun o blocadă porturilor iraniene.
Teheranul cere ca navele să se autorizeze şi vrea să impună cheltuieli de servicii. Washingtonul se opune ferm.
Preşedintele american Donald Trump dădea asigurări miercuri că Statele Unite deţin un control "total" al Strâmtorii Ormuz, o afirmaţie respinsă joi drept "mincinoasă" şi o "invecţie" de către armata iraniană.