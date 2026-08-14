Emiratele Arabe Unite condamnă atacul iranian asupra a două nave în Strâmtoarea Ormuz:”Reprezintă acte de piraterie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 13:11

Emiratele Arabe Unite (EAU) au condamnat atacul atribuit Iranului asupra a două nave ale companiei petroliere de stat Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), în timp ce acestea traversau Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP.

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