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Extern· 1 min citire
Atacuri ruseşti asupra infrastructurii civile din Hramatorsk. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite
FOTO: News.ro
Publicat14 aug. 2026, 11:58
Actualizat14 aug. 2026, 11:59
O persoană a fost ucisă, iar alte 15 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Hramatorsk, din estul Ucrainei, a anunțat Administrația Militară regională, citată de AFP.
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