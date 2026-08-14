Atacuri ruseşti asupra infrastructurii civile din Hramatorsk. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite

Publicat 14 aug. 2026, 11:58 Actualizat 14 aug. 2026, 11:59

O persoană a fost ucisă, iar alte 15 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Hramatorsk, din estul Ucrainei, a anunțat Administrația Militară regională, citată de AFP.

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