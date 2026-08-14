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Atacuri ruseşti asupra infrastructurii civile din Hramatorsk. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 11:58
Actualizat14 aug. 2026, 11:59

O persoană a fost ucisă, iar alte 15 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Hramatorsk, din estul Ucrainei, a anunțat Administrația Militară regională, citată de AFP.

Atacuri masive asupra infrastructurilor civile

”Cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte 15 au fost rănite în urma unor atacuri, (joi) seara, împotriva unei comunităţi la Hramatorsk”, a anunţat joi seara pe Telegram şeful Administraţiei Militare Vadîm Filaşkin.

Armata rusă a ”atacat Jramatorskul şi localitatea Bilenke de opt ori”, a denunţat el.

La Hramatorsk, un oraş în regiunea Doneţk, în Donbas (est), situat în apropierea frontului, ”au avut loc atacuri împotriva unor clădiri locuite”, a anunţat Filaşkin.

El le-a cerut locuitorilor ”să evacueze către regiuni mai sigure, în Ucraina”.

În paralel, la Zaporojie (sud), două persoane au fost rănite în alt atac rus, joi seara, a anunţat şeful Administraţiei Militare Ivan Fedorov.

”Atacul inamic a atins o şosea, în apropierea unui vehicul. Vehiculul a fost avariat. O femeie de 25 de ani şi un copil de cinci ani au fost răniţi”, a anunţat el.

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