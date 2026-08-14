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De ce a fost aspirat pasagerul avionului Ryanair? Au fost găsite resturi de pasăre, în motor

Pasager aspirat

Pasager aspirat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 13:07
SursăRealitatea PLUS

Apar noi informații în cazul avionului Ryanair în care un pasager a fost aspirat parțial prin geamul spart. O parte a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare, iar fragmentele desprinse au lovit și au spart fereastra cabinei.

Ce au descoperit anchetatorii în cazul geamului spart în timpul unui zbor Ryanair

În motorul care s-a defectat au fost găsite resturi de pasăre.

În urma spargerii geamului, pasagerul a fost aspirat în exterior. Capul și umărul său drept au ieșit, pur și simplu, pe geam.

Bărbatul în vârstă de 61 de ani a fost grav rănit și a intrat în stare de șoc.

În prezent, aceasta se recuperează, după ce a suferit răni la cap, gât, brațul drept și piept.

Încă are dureri de cap și de gât și este nevoit să poarte un guler cervical, pentru câteva săptămâni.

Ulterior, medicii vor stabili dacă va fi necesară și o intervenție chirurgicală.

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