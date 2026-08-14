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Extern· 1 min citire
De ce a fost aspirat pasagerul avionului Ryanair? Au fost găsite resturi de pasăre, în motor
Pasager aspirat
Publicat14 aug. 2026, 13:07
SursăRealitatea PLUS
Apar noi informații în cazul avionului Ryanair în care un pasager a fost aspirat parțial prin geamul spart. O parte a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare, iar fragmentele desprinse au lovit și au spart fereastra cabinei.
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