Scandal la palatul regal din Brunei. Nora sultanului a rămas fără toate titlurile după un gest considerat ofensator

Un conflict izbucnit în familia regală din Brunei a dus la o decizie neobișnuită. Sultanul Hassanal Bolkiah a dispus retragerea tuturor titlurilor regale acordate uneia dintre nurorile sale, după ce comportamentul acesteia ar fi fost considerat incompatibil cu statutul de membră a familiei regale.
Pengiran Raabi’atul Adawiyyah, în vârstă de 33 de ani, soția prințului Abdul Malik, nu mai deține titlurile regale pe care le avea până acum, arată New York Post. Decizia a fost anunțată de Biroul Mareșalului Palatului și este atribuită direct sultanului Hassanal Bolkiah, în vârstă de 80 de ani.
Potrivit informațiilor prezentate de postul național de televiziune RTB News și preluate de presa internațională, femeia ar fi manifestat o atitudine considerată lipsită de respect față de monarh.
Palatul nu a dezvăluit motivul exact al deciziei
Autoritățile palatului nu au oferit detalii despre gestul sau comportamentul care ar fi provocat reacția sultanului. Comunicatul oficial se limitează la precizarea că Pengiran Raabi’atul Adawiyyah ar fi avut o conduită considerată nepotrivită pentru soția unui membru al familiei regale.
Retragerea titlurilor reprezintă o dispoziție regală emisă de Hassanal Bolkiah.
Lipsa unor explicații suplimentare a alimentat speculațiile privind natura incidentului, însă până în prezent nu au fost prezentate public informații concrete despre ceea ce s-ar fi întâmplat în interiorul familiei.
Aproape 11 ani de căsătorie și patru copii
Pengiran Raabi’atul Adawiyyah s-a căsătorit cu prințul Abdul Malik în anul 2015. Evenimentul a fost unul dintre marile spectacole ale vieții regale din Brunei, festivitățile de nuntă desfășurându-se pe parcursul a aproximativ zece zile.
Cei doi au împreună patru fiice: prințesa Muthee’ah, în vârstă de 10 ani, prințesa Fathiyyah, de opt ani, prințesa Khaalishah, în vârstă de șase ani, și prințesa Nabeelah, care are 16 luni.
În ciuda sancțiunii aplicate mamei, copiii nu au fost afectați de hotărârea sultanului. Palatul a precizat că titlurile regale ale celor patru fiice rămân valabile.
Prințul Abdul Malik ocupă, de asemenea, o poziție importantă în ordinea succesiunii la tron, fiind al patrulea în linia de succesiune.
Cine este sultanul Hassanal Bolkiah
Hassanal Bolkiah conduce Brunei de mai multe decenii și este una dintre cele mai longevive figuri monarhice aflate în viață. El deține atât funcția de sultan, cât și pe cea de prim-ministru al țării.
Brunei, un mic stat din sud-estul Asiei, este situat pe insula Borneo, fiind înconjurat în principal de teritoriul Malaeziei și de apele Mării Chinei de Sud. Țara și-a obținut independența față de Marea Britanie în 1984, iar Hassanal Bolkiah a rămas în fruntea statului.
Deciziile sale au atras de-a lungul timpului atenția comunității internaționale, în special în contextul modificărilor legislative privind pedepsele aplicate pentru anumite fapte.
Hassanal Bolkiah s-a aflat anterior în centrul unor campanii internaționale de protest. Mai multe personalități, printre care actorul George Clooney și cântărețul Elton John, au criticat public legislația introdusă în Brunei și prevederile referitoare la relațiile homosexuale și adulter.