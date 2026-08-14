Scandal la palatul regal din Brunei. Nora sultanului a rămas fără toate titlurile după un gest considerat ofensator

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 11:04

Un conflict izbucnit în familia regală din Brunei a dus la o decizie neobișnuită. Sultanul Hassanal Bolkiah a dispus retragerea tuturor titlurilor regale acordate uneia dintre nurorile sale, după ce comportamentul acesteia ar fi fost considerat incompatibil cu statutul de membră a familiei regale.

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