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Extern· 2 min citire
Documente desecretizate în SUA scot la iveală mesajele doctorului Fauci, promotorul vaccinului anti Covid din pandemie
Foto: Profimedia
Publicat14 aug. 2026, 00:01
SursăRealitatea PLUS
Ies la iveală detalii incendiare despre cum a gestionat celebrul doctor Anthony Fauci pandemia de Covid-19 și la ce tertipuri a recurs pentru a crește rata de imunizare. Senatorii republicani au făcut publice mai multe mesaje private din anul 2021 ale fostului consilier medical al administrației democrate conduse de Joe Biden.
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