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Documente desecretizate în SUA scot la iveală mesajele doctorului Fauci, promotorul vaccinului anti Covid din pandemie

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 aug. 2026, 00:01
SursăRealitatea PLUS

Ies la iveală detalii incendiare despre cum a gestionat celebrul doctor Anthony Fauci pandemia de Covid-19 și la ce tertipuri a recurs pentru a crește rata de imunizare. Senatorii republicani au făcut publice mai multe mesaje private din anul 2021 ale fostului consilier medical al administrației democrate conduse de Joe Biden.

Peste 34.000 de mesaje recuperate de pe telefonul de serviciu al doctorului Anthony Fauci sunt în centrul unei noi investigații care șochează întreaga lume. Primele texte publicate de senatorii Rand Paul și Ron Johnson datează din ianuarie 2021, la scurt timp după lansarea campaniei de imunizare în Statele Unite.

În discuțiile purtate cu alți responsabili din sănătate, Fauci sublinia că, în lipsa unor date complete pentru femeile însărcinate, este nevoie de o evaluare atentă. El menționa că reacțiile febrile ce pot apărea după a doua doză de vaccin ar putea fi asociate, din punct de vedere teoretic, cu anumite riscuri privind declanșarea unor avorturi spontane. Fauci susținea la acea dată că peste 10.000 de gravide se vaccinaseră deja fără să apară probleme.

Șapte luni mai târziu, Centrul pentru Controlul Bolilor din Statele Unite a recomandat ferm vaccinarea femeilor însărcinate, după ce studii extinse desfășurate pe un eșantion de peste un milion de persoane au demonstrat că vaccinul nu crește riscul de avort sau alte complicații, ci previne formele severe de boală.

Publicarea acestor conversații vine pe fondul unei confruntări lungi între republicani și fostul expert federal. Luna trecută, convocat la audieri în Senat, Anthony Fauci s-a prevalat de Al Cincilea Amendament și a refuzat să răspundă la întrebări legate de originea virusului și deciziile luate în timpul pandemiei.

„Înainte de pandemia de COVID, doctorul Fauci, în calitate de director al Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase, a alocat milioane de dolari din banii contribuabililor americani pentru finanțarea unor cercetări de tip „gain-of-function” asupra coronavirusurilor provenite de la lilieci, desfășurate la Institutul de Virologie din Wuhan, cercetări considerate astăzi, pe scară largă, drept sursa scurgerii accidentale din laborator care a declanșat pandemia”, a spus Tulsi Gabbard în videoclip.

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