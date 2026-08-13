Documente desecretizate în SUA scot la iveală mesajele doctorului Fauci, promotorul vaccinului anti Covid din pandemie

Publicat 14 aug. 2026, 00:01 Sursă Realitatea PLUS

Ies la iveală detalii incendiare despre cum a gestionat celebrul doctor Anthony Fauci pandemia de Covid-19 și la ce tertipuri a recurs pentru a crește rata de imunizare. Senatorii republicani au făcut publice mai multe mesaje private din anul 2021 ale fostului consilier medical al administrației democrate conduse de Joe Biden.

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