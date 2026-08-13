Rebelii houthi au atacat cu drone o rafinărie din Arabia Saudită. Noi tensiuni în Orientul Mijlociu

Rebelii houthi au atacat joi cu două drone o rafinărie a companiei petroliere Aramco din regiunea Jizan, în sud-vestul Arabiei Saudite, în apropierea frontierei cu Yemen, au anunţat insurgenţii yemeniţi.
Potrivit unei surse militare citate de agenţia Saba, controlată de rebelii houthi, atacul a vizat „în mod precis” instalaţia petrolieră. Insurgenţii susţin că operaţiunea a fost un răspuns la presupusele încălcări ale spaţiului aerian şi suveranităţii Yemenului de către Arabia Saudită.
Atac cu două drone asupra rafinăriei Aramco din Jizan
„Acest atac răspunde încălcării spaţiului aerian şi a suveranităţii yemenite de către inamicul saudit”, a declarat sursa, care a adăugat că rebelii vor continua să reacţioneze „cu fermitate” la orice agresiune împotriva Yemenului.
Autorităţile saudite nu au comentat, până în prezent, informaţiile privind noul atac.
Rafinăria din Jizan a mai fost vizată duminică, într-un atac revendicat de houthi. Instalaţia procesează aproximativ 400.000 de barili de petrol brut pe zi şi produce carburanţi, inclusiv benzină şi motorină.
Rafinăria vizată procesează 400.000 de barili de petrol pe zi
Atacul survine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre rebelii houthi şi Arabia Saudită. Escaladarea a început la sfârşitul lunii trecute, după ce insurgenţii au anunţat o blocadă maritimă împotriva navelor saudite din Marea Roşie, pe care o descriu drept represalii pentru restricţiile impuse în zonele yemenite aflate sub controlul lor.
De atunci, houthi au revendicat mai multe atacuri cu drone şi rachete asupra unor nave comerciale din Marea Roşie şi asupra unor obiective de pe teritoriul Arabiei Saudite, inclusiv facilităţi petroliere.
Nave comerciale atacate în Marea Roşie
În acelaşi context, o navă s-a scufundat în Marea Roşie după ce a fost atacată de o ambarcaţiune-capcană încărcată cu explozibili, potrivit unui oficial local yemenit şi autorităţilor indiene. Cei 14 marinari aflaţi la bord au fost salvaţi.
Riadul a răspuns prin raiduri ale coaliţiei pe care o conduce asupra zonelor controlate de houthi şi a anunţat formarea unei coaliţii maritime multinaţionale pentru protejarea navigaţiei în Marea Roşie şi prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb.
Joi, emisarul special al ONU pentru Yemen, Hans Grundberg, a avertizat în faţa Consiliului de Securitate că ţara se află în prezent în faţa celui mai mare risc de reluare a unui conflict de amploare de la armistiţiul convenit în 2022.