Rebelii houthi au atacat cu drone o rafinărie din Arabia Saudită. Noi tensiuni în Orientul Mijlociu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 22:28

Rebelii houthi au atacat joi cu două drone o rafinărie a companiei petroliere Aramco din regiunea Jizan, în sud-vestul Arabiei Saudite, în apropierea frontierei cu Yemen, au anunţat insurgenţii yemeniţi.

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