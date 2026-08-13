Explozie puternică în portul Rotterdam. Un om a murit, iar mai multe persoane au fost rănite

O explozie produsă joi în portul Rotterdam, cel mai mare port din Europa, s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea mai multor oameni. Autoritățile olandeze au început o anchetă pentru a stabili ce a provocat deflagrația, iar în acest moment nu este clar ce anume a dus la producerea incidentului.
Poliția din Rotterdam a transmis că explozia a avut loc în zona Moezelweg, în jurul orei 11:30, ora locală. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile verifică mai multe scenarii, scrie Reuters.
Explozia s-a produs în jurul prânzului
Potrivit poliției din Rotterdam, deflagrația a avut loc joi, în jurul orei 11:30 a.m., pe Moezelweg. Zona se află în complexul portuar Rotterdam, unde funcționează numeroase instalații industriale.
„O explozie a survenit pe (strada) Moezelweg în jurul orei 11:30 a.m. (09:30 GMT). Investigăm în prezent ce s-a întâmplat”, a scris poliţia din Rotterdam într-o postare pe reţeaua de socializare X.
În urma exploziei, o persoană și-a pierdut viața, iar alte persoane au fost rănite. Un purtător de cuvânt al poliției din Rotterdam a confirmat bilanțul și a precizat că investigația continuă.
Poliția verifică inclusiv ipoteza unui sabotaj
Cauza exploziei nu a fost stabilită deocamdată. Autoritățile încearcă să afle ce s-a întâmplat în zona portuară și care a fost sursa deflagrației.
Poliția a precizat că, în acest moment, nu există indicii care să confirme că explozia ar fi fost provocată de un act de sabotaj. Totuși, această posibilitate se află printre scenariile analizate în cadrul anchetei.
Investigatorii trebuie să stabilească mai întâi circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul și activitățile care se desfășurau în zonă înainte de explozie.
Un incident produs în timpul unor lucrări de întreținere
Compania Gunvor Energy, care operează în portul Rotterdam rezervoare destinate stocării produselor petroliere, a raportat la rândul său un incident.
Potrivit informațiilor citate de Reuters, incidentul s-a produs în timpul unor activități de întreținere și s-a soldat cu mai multe persoane rănite. Acesta ar fi putut avea legătură cu deflagrația produsă ulterior.
Informația privind activitățile de întreținere este una dintre pistele analizate în contextul anchetei privind cauzele exploziei. Autoritățile urmează să stabilească dacă incidentul din timpul lucrărilor a avut un rol direct în producerea deflagrației.
Mai multe pene de curent în zona portului
Presa locală a relatat și despre producerea mai multor pene de curent în portul Rotterdam după incident.
Informațiile despre întreruperile de energie au apărut în timp ce autoritățile investigau explozia și evaluau situația din zona industrială a portului.
Portul Rotterdam este unul dintre cele mai importante centre industriale și comerciale din Europa. În interiorul complexului portuar funcționează, pe lângă numeroase facilități logistice, o rafinărie și mai multe instalații petrochimice.
Rotterdam, cel mai mare port din Europa
Incidentul a avut loc într-o zonă cu o importantă concentrație de infrastructură industrială. Portul Rotterdam este cel mai mare port din Europa și găzduiește numeroase instalații legate de industria petrolieră și petrochimică.
În acest context, autoritățile verifică în continuare circumstanțele în care s-a produs explozia de pe Moezelweg, în timp ce ancheta trebuie să stabilească exact cauza deflagrației și dacă aceasta are legătură cu activitățile de întreținere desfășurate în zonă.
Reuters, citată de Agerpres, a relatat despre incident, iar investigația autorităților olandeze este în continuare în desfășurare.