Explozie puternică în portul Rotterdam. Un om a murit, iar mai multe persoane au fost rănite

Publicat 13 aug. 2026, 18:56 Sursă Reuters

O explozie produsă joi în portul Rotterdam, cel mai mare port din Europa, s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea mai multor oameni. Autoritățile olandeze au început o anchetă pentru a stabili ce a provocat deflagrația, iar în acest moment nu este clar ce anume a dus la producerea incidentului.

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