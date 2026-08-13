Marea Britanie a înregistrat oficial cea mai fierbinte zi din această vară. Cum arată Londra la 40 de grade Celsius – VIDEO

Publicat 13 aug. 2026, 19:36 Actualizat 13 aug. 2026, 19:39

Marea Britanie a înregistrat cea mai fierbinte zi a anului, cu un vârf de 38,1°C la Kew Gardens, Londra, depășind precedentul record de 38°C din 28 iunie. Este a cincea rundă de temperaturi extreme din această vară, iar autoritățile au emis alertă de caniculă pentru sudul Angliei, în timp ce două treimi din țară se află oficial în secetă severă.

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