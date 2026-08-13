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Marea Britanie a înregistrat oficial cea mai fierbinte zi din această vară. Cum arată Londra la 40 de grade Celsius – VIDEO

La Londra, temperatura a trecut de 40 de grade

La Londra, temperatura a trecut de 40 de grade

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 19:36
Actualizat13 aug. 2026, 19:39

Marea Britanie a înregistrat cea mai fierbinte zi a anului, cu un vârf de 38,1°C la Kew Gardens, Londra, depășind precedentul record de 38°C din 28 iunie. Este a cincea rundă de temperaturi extreme din această vară, iar autoritățile au emis alertă de caniculă pentru sudul Angliei, în timp ce două treimi din țară se află oficial în secetă severă.

Temperaturile au urcat rapid în sudul Angliei până la 37,6°C, iar potrivit Met Office, 2026 devine primul an din istorie cu trei zile distincte peste 37°C și patru zile peste 36°C, un semnal clar al intensificării fenomenelor extreme.

În paralel, restricțiile de apă afectează 27 de milioane de oameni, în condițiile în care luna iulie a fost cea mai secetoasă din Marea Britanie de la începutul măsurătorilor, în 1836.

În Londra, camerele cu termoviziune au măsurat depășiri ale temperaturii de 40 de grade în numeroase puncte de atracție turistică ale capitalei.

VIDEO

Canicula continuă și în zilele următoare, cu prognoze care indică posibile noi vârfuri de 38°C în sudul Angliei. Specialiștii avertizează că vara 2026 este pe cale să devină cea mai fierbinte din istoria Marii Britanii, pe fondul celei de-a cincea canicule consecutive.

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