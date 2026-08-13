Marea Britanie este prima țară din Europa care autorizează pastila pentru slăbit. Cât va costa

Publicat 13 aug. 2026, 16:39 Actualizat 13 aug. 2026, 16:41

Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor a autorizat, luni, comprimatul Foundayo, produs de compania Eli Lilly, pentru controlul greutății și tratamentul diabetului de tip 2. Regatul Unit devine astfel prima țară europeană care aprobă medicamentul oral pentru ambele indicații.

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