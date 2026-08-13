Marea Britanie este prima țară din Europa care autorizează pastila pentru slăbit. Cât va costa

Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor a autorizat, luni, comprimatul Foundayo, produs de compania Eli Lilly, pentru controlul greutății și tratamentul diabetului de tip 2. Regatul Unit devine astfel prima țară europeană care aprobă medicamentul oral pentru ambele indicații.
Marea Britanie aprobă Foundayo
Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor Medicale din Marea Britanie (MHRA) a precizat că tratamentul a primit autorizație de utilizare, însă nu este disponibil deocamdată prin sistemul public de sănătate, NHS.
„Deși acest comprimat este aprobat pentru utilizare în Regatul Unit, acesta nu este disponibil în prezent prin intermediul NHS”, a transmis MHRA.
Un purtător de cuvânt al Eli Lilly a declarat pentru Reuters că Foundayo va fi lansat în Marea Britanie la sfârșitul acestei luni, pe bază de rețetă privată. Medicamentul va avea un preț de listă mai mic decât Mounjaro, tratament comercializat la circa 330 de lire sterline pentru o lună, fără ca producătorul să anunțe valoarea exactă.
Foundayo se află în prezent în evaluare și în Uniunea Europeană. În paralel, varianta orală a Wegovy, produsă de Novo Nordisk, a primit o recomandare favorabilă din partea Agenției Europene pentru Medicamente, urmând ca decizia finală să fie luată de Comisia Europeană.
Piața tratamentelor orale se extinde
Piața medicamentelor pentru scăderea în greutate, dominată până acum de tratamentele injectabile ale Eli Lilly și Novo Nordisk, se extinde tot mai mult către soluții orale. Cu toate acestea, medicamentele injectabile rămân lideri ai pieței, susținute de eficacitatea demonstrată și de administrarea săptămânală.
Foundayo este un medicament din clasa GLP-1, administrat o dată pe zi, care acționează asupra hormonului GLP-1. Tableta a câștigat teren în Statele Unite după aprobarea și lansarea sa din aprilie, însă se află încă în urma produsului rival al Novo Nordisk.
Principalul avantaj al tratamentului Eli Lilly este administrarea mai simplă: comprimatul poate fi luat zilnic fără restricții legate de mâncare sau apă. În schimb, pilula Wegovy trebuie administrată pe stomacul gol, cu o cantitate redusă de apă, iar pacientul trebuie să aștepte 30 de minute înainte de a consuma alimente, băuturi sau alte medicamente.