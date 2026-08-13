Decizie istorică în instanță: Boeing, obligată să plătească 29 de milioane de dolari familiei unei victime a prăbușirii din 2019

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 aug. 2026, 13:45

Verdict usturător pentru Boeing în SUA. Constructorul de avioane trebuie să plătească 29 de milioane de dolari familiei unui inginer ONU din Irlanda, decedat în tragedia din 2019. Decizia a fost pronunțată de un juriu american în procesul privind prăbușirea modelului 737 MAX 8.

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