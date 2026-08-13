Decizie istorică în instanță: Boeing, obligată să plătească 29 de milioane de dolari familiei unei victime a prăbușirii din 2019

Verdict usturător pentru Boeing în SUA. Constructorul de avioane trebuie să plătească 29 de milioane de dolari familiei unui inginer ONU din Irlanda, decedat în tragedia din 2019. Decizia a fost pronunțată de un juriu american în procesul privind prăbușirea modelului 737 MAX 8.
Justiția americană continuă să taxeze dur gigantul aeronautic Boeing pentru două dintre cele mai negre catastrofe aviatice din istoria sa recentă. Un juriu de la o instanță federală din Chicago a stabilit că producătorul de avioane trebuie să achite despăgubiri de 29 de milioane de dolari familiei lui Michael „Mick” Ryan, un inginer irlandez din cadrul Programului Alimentar Mondial (WFP) al ONU, decedat în prăbușirea zborului ET302 în primăvara anului 2019.
Ryan, tatăl a doi copii, se afla la bordul aeronavei Ethiopian Airlines alături de alți 20 de colegi din cadrul Organizației Națiunilor Unite, toți îndreptându-se spre Nairobi pentru a participa la Adunarea ONU pentru Mediu. Tragedia din 10 martie 2019 a curmat în total 157 de vieți.
Software-ul MCAS și șirul catastrofelor din 2018–2019
Aeronava prăbușită la scurt timp după decolare, un model Boeing 737 MAX 8 livrat cu doar câteva luni înainte, prezenta aceleași defecțiuni fatale ca și avionul identic operat de compania indoneziană Lion Air, prăbușit la 29 octombrie 2018 cu 189 de persoane la bord.
Producătorul american a recunoscut încă din anul 2019 că sistemul automatizat de control al zborului, denumit MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), a jucat un rol decisiv în declanșarea ambelor catastrofe. Software-ul defect a împins în mod repetat botul avioanelor în jos, fără ca piloții să poată redresa aeronavele.
În timp ce majoritatea cazurilor civile rezultate au fost închise prin înțelegeri financiare confidențiale în afara instanței, procesele de la Chicago au adus în spațiul public costul uriaș pe care compania trebuie să îl plătească pentru viețile pierdute.
Serie de verdicte usturătoare în instanțele din SUA
Procesul intentat de văduva lui Mick Ryan reprezintă doar ultimul dintr-o serie de verdicte usturătoare obținute de familiile victimelor. Primul proces civil judecat pe fond împotriva Boeing a avut loc în noiembrie 2025, când un juriu a acordat 28,45 milioane de dolari soțului unei alte persoane decedate.
Ritmul despăgubirilor a crescut exponențial câteva luni mai târziu. În mai 2026, familia Samyei Stumo, o tânără americancă de 24 de ani ucisă în același accident, a obținut o compensație record de 49,5 milioane de dolari. În cadrul acelui proces, avocații Boeing au recunoscut în mod deschis responsabilitatea morală și financiară a gigantului aeronautic. „Suntem de acord că familia trebuie să primească compensații financiare semnificative pentru suferința provocată. Singurul nostru dezacord vizează cuantumul exact al acestor compensații!, a decalrat Dan Webb, avocatul companiei Boeing
Sărbătoarea penală s-a încheiat, dar litigiile civile se apropie de final
Din punct de vedere al procedurilor penale, Boeing a depășit cel mai dificil obstacol în noiembrie 2025, când, după un lung șir de răsturnări de situație și acorduri controversate cu Departamentul de Justiție al SUA, toate acuzațiile penale legate de omor din culpă sau fraudă au fost clasate ori retrase.
Pe plan civil însă, doborârea ultimelor pretenții financiare este aproape de final. În ceea ce privește prima prăbușire, cea a avionului Lion Air din Indonezia, ultimul dosar colectiv a fost închis prin tranzacție la sfârșitul lunii februarie 2026. În urma verdictului favorabil obținut de familia lui Mick Ryan, mai rămân pe rolul instanțelor americane doar două procese legate de tragedia Ethiopian Airlines din 2019.