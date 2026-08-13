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Atac rusesc cu dronă asupra unui tren în Ucraina. Doi membri ai echipajului au fost uciși

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 14:03

Un mecanic de locomotivă și asistentul său au fost uciși într-un atac cu dronă lansat de forțele ruse asupra unui tren de pasageri în regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, a anunțat joi Oleksandr Perțovschi, directorul companiei naționale de căi ferate ucrainene, potrivit AFP și dpa.

Atac cu dronă asupra unui tren de pasageri

”Conform informațiilor preliminare disponibile, această lovitură nu a lăsat nicio șansă echipajului locomotivei noastre - conductorul și asistentul său. Este vorba despre un act terorist cotidian îngrozitor și de un atac țintit contra civililor”, a declarat Perțovski pe social media.

Potrivit acestuia, trenul transporta peste 300 de pasageri și urma să intre în gară pentru a permite evacuarea acestora, ca urmare a unei amenințări cu dronă.

”Cei 340 de pasageri și personalul de bord au fost evacuați către un loc sigur. Niciunul dintre ei nu a fost rănit”, a dat el asigurări.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la acest atac, spunând că ”cel care controla drona nu putea ignora faptul că ținta era exclusiv civilă”.

Zelenski și-a exprimat regretul că atacurile Rusiei împotriva unor ”oameni obișnuiți” nu generează întotdeauna ''un răspuns puternic'' din partea comunității internaționale.

Lovitura a fost efectuată cu o dronă ”Shahed” echipată cu un motor cu reacție. În ultimele luni Rusia și-a intensificat utilizarea acestei versiuni de dronă de atac de producție iraniană, mai dificil de interceptat decât modelele cu piston folosite masiv contra Ucrainei începând din 2022.

La finalul lunii ianuarie, un atac al forțelor ruse contra unui tren de pasageri în regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei) s-a soldat cu cel puțin cinci morți.

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