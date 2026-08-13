Atac rusesc cu dronă asupra unui tren în Ucraina. Doi membri ai echipajului au fost uciși

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 14:03

Un mecanic de locomotivă și asistentul său au fost uciși într-un atac cu dronă lansat de forțele ruse asupra unui tren de pasageri în regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, a anunțat joi Oleksandr Perțovschi, directorul companiei naționale de căi ferate ucrainene, potrivit AFP și dpa.

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