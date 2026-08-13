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Extern· 2 min citire
Atac rusesc cu dronă asupra unui tren în Ucraina. Doi membri ai echipajului au fost uciși
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Un mecanic de locomotivă și asistentul său au fost uciși într-un atac cu dronă lansat de forțele ruse asupra unui tren de pasageri în regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, a anunțat joi Oleksandr Perțovschi, directorul companiei naționale de căi ferate ucrainene, potrivit AFP și dpa.
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