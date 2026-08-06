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TIR răsturnat pe Autostrada A1, sensul Pitești – București. Traficul este complet blocat

TIR răsturnat pe Autostrada A1 / Foto DRDP București

TIR răsturnat pe Autostrada A1 / Foto DRDP București

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 15:27
Actualizat6 aug. 2026, 15:30

Un TIR s-a răsturnat, joi după-amiază, pe Autostrada A1 București – Pitești, iar circulația rutieră este complet blocată pe sensul de mers către Capitală, în zona localității Ionești, județul Dâmbovița.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că accidentul s-a produs la kilometrul 80 al autostrăzii, pe sensul Pitești – București, după ce ansamblul rutier s-a răsturnat pe carosabil.

În urma evenimentului rutier, șoferul TIR-ului a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit autorităților, traficul este oprit complet pe direcția către București, iar pentru fluidizarea circulației a fost instituită o rută ocolitoare. Circulația este deviată între nodurile kilometrice 86 și 70.

Reprezentanții INFOTRAFIC estimează că traficul pe Autostrada A1 va fi reluat după ora 16:00, în funcție de operațiunile de degajare a carosabilului și de condițiile de siguranță din teren.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a transmis că la fața locului au intervenit echipaje ale Poliției Române, SMURD și lucrători ai Secției Autostrăzi. Acestea desfășoară activități pentru gestionarea situației, acordarea asistenței medicale și repunerea în siguranță a traficului rutier.

Autoritățile recomandă șoferilor să manifeste prudență, să reducă viteza în zona intervenției și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipajelor aflate în teren.

Traficul rămâne blocat pe sensul Pitești – București până la finalizarea operațiunilor de degajare a carosabilului și reluarea circulației în condiții de siguranță.

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