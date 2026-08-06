TIR răsturnat pe Autostrada A1, sensul Pitești – București. Traficul este complet blocat

Publicat 6 aug. 2026, 15:27 Actualizat 6 aug. 2026, 15:30

Un TIR s-a răsturnat, joi după-amiază, pe Autostrada A1 București – Pitești, iar circulația rutieră este complet blocată pe sensul de mers către Capitală, în zona localității Ionești, județul Dâmbovița.

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