Gheorghe Ștefan Pinalti "dezvăluie" cum a finanțat campania lui Siegfried Mureșan în 2014: „A fost ordin de sus, banii i-am dus cu sacoșă”

Omul de afaceri Gheorghe Ștefan, cunoscut drept Pinalti, a dezvăluit în exclusivitate, la Culisele statului paralel, modul în care ar fi fost finanțată campania lui Siegfried Mureșan la alegerile europarlamentare din 2014. Potrivit acestuia, Mureșan ar fi fost introdus pe liste prin ordin «de sus», în locul Elenei Băsescu, iar suma de 100.000 de euro ar fi fost depusă cash, «cu sacoșa», la casieria partidului. Siegfried Mureșan a negat, afirmând că este o legendă urbană. Realitatea Plus a solicitat puncte de vedere atât de la Traian Băsescu, cât și de la Siegfried Mureșan, însă până la publicarea acestui material nu a primit nicio reacție.
Într-o intervenție telefonică în emisiunea Culisele Statului Paralel, omul de afaceri i-a confirmat Ancăi Alexandrescu informația prezentată de Elena Udrea și a oferit detalii despre modul în care banii depuși de el pentru campania Elenei Băsescu la europarlamentarele din 2014 ar fi ajuns să o finanțeze pe cea a lui Siegfried Mureșan.
La momentul respectiv (aprilie–mai 2014 – N.R.) locul 2 era Elena Băsescu și așa era în partid, în toate partidele: dacă ești pe loc eligibil, trebuie să-ți finanțezi campania, costul mai semnificativ. Deci locul doi, fiind considerat eligibil, se stabilește suma respectivă de 100 de mii de euro. Eu m-am oferit și am sponsorizat partidul cu suma respectivă, fiindcă locul 2 era Elena Băsescu. Dar lucrurile s-au schimbat. Elena Băsescu i-a cedat locul lui Siegfried Mureșan, iar opinia mea este că dânsa nu din proprie inițiativă a făcut acest lucru; cred că Traian Băsescu și-a spus punctul de vedere și astfel, pe locul 2, a apărut Mureșan, a explicat Ștefan.
Ștefan: „Propunerea a venit de sus, am acceptat-o”
Omul de afaceri a mai explicat și de ce nu și-a retras banii în momentul în care fiica cea mică a președintelui României la acea vreme, Traian Băsescu, a fost scoasă de pe lista de candidați la Parlamentul Europei.
Noi nu prea îl cunoșteam (pe Siegfried Mureșan – N.R.), auzisem de el, dar dacă a venit propunerea de sus, am acceptat-o. Banii au rămas acolo; dacă dânsul ar fi spus că n-a fost finanțat de nimeni, greșește. Dacă voia, putea să returneze banii și să spună: «Dom’le, n-am chef să finanțez respectivul, vă returnez». Nu-mi aduc aminte dacă am stat de vorbă personal cu el, dar discutam în partid și lucrurile acestea se știau. Categoric și dânsul știa, să zicem, de unde vine finanțarea.
Ștefan: „Banii au fost depuși la sacoșă. Mureșan: "Nu am primit finanțare pentru vreo campanie de-a mea"
Întrebat despre afirmația Elenei Udrea, potrivit căreia cei 100.000 de euro ar proveni din banii de la Microsoft, Pinalti a respins categoric și a relatat chiar modul în care a depus suma respectivă.
Banii au fost la sacoșă, depuși la partid, la casierie; era o casierie care aduna banii. (…) Nu au fost banii de la Microsoft, banii aceia s-au dus în campania electorală a lui Traian Băsescu. Cei o sută de mii erau din alte resurse ale mele, iar din Microsoft, cum arată și expertizele făcute de DNA, nu a ajuns niciun leu la mine.
Într-o intervenție în direct la Realitatea Plus, în data de 18 septembrie 2026, Elena Udrea a afirmat că suma de 100.000 de euro ar fi fost destinată direct pentru finanțarea lui Mureșan.
„Când s-a făcut această susținere financiară, s-a făcut exclusiv pentru Siegfried Mureșan”, a susținut Elena Udrea.
Afirmația privind suma este susținută de o declarație publică făcută de Gheorghe Ștefan în iunie 2026. Acesta a confirmat că a contribuit cu 100.000 de euro la campania lui Mureșan, precizând însă că ar fi făcut acest lucru la solicitarea partidului.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a infirmat scenariul prezentat în primă instanță de Elena Udrea, afirmând, într-o intervenție la postul B1TV, că este o «legendă urbană». „Nu am avut niciodată nicio discuție cu Pinalti, nu am cerut și nu am primit finanțare pentru vreo campanie de-a mea. Această legendă urbană nu devine realitate dacă ei o repetă zi de zi”, a declarat Mureșan.