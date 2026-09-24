Gheorghe Ștefan Pinalti "dezvăluie" cum a finanțat campania lui Siegfried Mureșan în 2014: „A fost ordin de sus, banii i-am dus cu sacoșă”

Publicat 24 sept. 2026, 22:07 Actualizat 24 sept. 2026, 22:49 Sursă Realitate Plus

Omul de afaceri Gheorghe Ștefan, cunoscut drept Pinalti, a dezvăluit în exclusivitate, la Culisele statului paralel, modul în care ar fi fost finanțată campania lui Siegfried Mureșan la alegerile europarlamentare din 2014. Potrivit acestuia, Mureșan ar fi fost introdus pe liste prin ordin «de sus», în locul Elenei Băsescu, iar suma de 100.000 de euro ar fi fost depusă cash, «cu sacoșa», la casieria partidului. Siegfried Mureșan a negat, afirmând că este o legendă urbană. Realitatea Plus a solicitat puncte de vedere atât de la Traian Băsescu, cât și de la Siegfried Mureșan, însă până la publicarea acestui material nu a primit nicio reacție.

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