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Politica· 2 min citire
Siegfried Mureșan pune votul PSD sub lupa Bruxelles-ului: „Dă săptămâna viitoare un test al adevărului”
Siegfried Mureșan, premierul desemnat/ (Sursa foto: Inquam photos/Octav Ganea)
Publicat24 sept. 2026, 09:44
SursăRealitatea PLUS
Premierul desemnat a recunoscut că a mers la Bruxelles pentru a încerca să strice relația dintre Partidul Social Democrat și familia sa politică europeană. Totul, pentru a pune presiune asupra PSD pentru ca formațiunea să voteze mai apoi guvernul său, conform Realitatea PLUS.
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