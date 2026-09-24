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Politica· 2 min citire

Siegfried Mureșan pune votul PSD sub lupa Bruxelles-ului: „Dă săptămâna viitoare un test al adevărului”

Siegfried Mureșan, premierul desemnat/ (Sursa foto: Inquam photos/Octav Ganea)

Siegfried Mureșan, premierul desemnat/ (Sursa foto: Inquam photos/Octav Ganea)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 sept. 2026, 09:44
SursăRealitatea PLUS

Premierul desemnat a recunoscut că a mers la Bruxelles pentru a încerca să strice relația dintre Partidul Social Democrat și familia sa politică europeană. Totul, pentru a pune presiune asupra PSD pentru ca formațiunea să voteze mai apoi guvernul său, conform Realitatea PLUS.

Siegfried Vasile Mureșan insinuează că relațiile dintre AUR și PSD au depășit liniile roșii trase de familia politică a PSD-ului și că partenerii europeni ai partidului trebuie să știe asta.

Siegfried Mureșan, mesaj către familia europeană a PSD

Premierul desemnat spune că nu se bazează neapărat pe o intervenție directă a socialiștilor europeni pe lângă PSD, însă vrea ca aceștia să cunoască situația politică din România și relația dintre social-democrați și AUR.

„Nu sper că socialiștii europeni să stea de vorbă cu pesediștii noștri neapărat, dar îmi doresc ca socialiștii europeni să știe adevărul despre situația din România și despre acțiunile politice ale Partidului Social Democrat. A existat mereu o linie roșie în ultimii ani: colaborarea cu partide extremiste, populiste, antieuropene de extremă dreaptă. Dacă socialiștilor europeni nu le place ceva, este cooperarea cu extrema dreaptă.”

Mesajul vine în timp ce Siegfried Mureșan încearcă să obțină voturile necesare pentru învestirea viitorului Guvern. Premierul desemnat a vorbit în ultimele zile despre sprijinul PSD, în condițiile în care voturile social-democraților pot conta pentru formarea unei majorități parlamentare.

Mureșan: PSD dă „un test al adevărului”

Siegfried Mureșan susține că apropierea dintre PSD și AUR a devenit o problemă de credibilitate pentru social-democrați în relația cu partenerii lor europeni. În același timp, acesta leagă votul asupra viitorului Guvern de ceea ce numește un „test pro-european” pentru PSD.

„Socialiștii europeni văd și ei căci nu mai pot spune astăzi una la București și alta la Bruxelles, văd și socialiști europeni ceea ce se întâmplă și e clar că acțiunea PSD-ului de a fi colaborat în ultimele luni atât de strâns cu aur, reprezintă o problemă majoră de credibilitate a PSD-ului pe plan european, un PSD care are trecutul pe care știm că îl are, dar nu este prea târziu. PSD-ul dă săptămâna viitoare un test al adevărului, un test pro-european și PSD-ul are de ales.”

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