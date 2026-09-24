Siegfried Mureșan pune votul PSD sub lupa Bruxelles-ului: „Dă săptămâna viitoare un test al adevărului”

Publicat 24 sept. 2026, 09:44 Sursă Realitatea PLUS

Premierul desemnat a recunoscut că a mers la Bruxelles pentru a încerca să strice relația dintre Partidul Social Democrat și familia sa politică europeană. Totul, pentru a pune presiune asupra PSD pentru ca formațiunea să voteze mai apoi guvernul său, conform Realitatea PLUS.

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