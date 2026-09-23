Anca Alexandrescu, atac dur la programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „Nu mai mințiți oamenii!”

Anca Alexandrescu a lansat, în debutul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, o serie de critici la adresa programului de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Realizatoarea Realitatea Plus a ironizat unele dintre măsurile anunțate și a pus sub semnul întrebării prioritățile viitorului Executiv, într-un moment în care negocierile pentru formarea Guvernului sunt în plină desfășurare.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan și-a prezentat miercuri principalele direcții ale programului de guvernare, în timp ce încearcă să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru învestirea noului Cabinet. El are susținerea oficială a PNL, USR și UDMR, însă formula nu dispune în prezent de suficiente voturi pentru învestire.
Ce spune Anca Alexandrescu despre programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan
Anca Alexandrescu a început prin a ironiza programul prezentat de Siegfried Mureșan, oprindu-se asupra uneia dintre măsurile care vizează revitalizarea căminelor culturale din localitățile mici. Realizatoarea a pus această propunere în contrast cu situația din educație și cu măsurile luate anterior de guvernarea condusă de Ilie Bolojan. Realizatoarea Realitatea Plus și-a continuat criticile, susținând că astfel de măsuri sunt prezentate într-un moment în care, în opinia sa, problemele din educație și situația economică ar trebui să ocupe un loc mai important pe agenda viitorului Guvern.
„Cum, mă? Când voi ați închis școli. Da, voi ați închis școli. Bolojan a închis școli. Stau școli construite noi-nouțe, cu bani europeni, pentru că s-a gândit Bolojan că nu mai au voie să aibă în clasă mai puțin de, nu știu, 29 de elevi, ceva de genul. Sau cum a făcut la Craiova. La Craiova a cerut să se comaseze două școli și un director trebuie să aleagă de la o școală la alta, o economie de câteva sute de lei, mi-a spus Olguța Vasilescu, că a fost aici în direct acum ceva vreme.
„Nu mai mințiți oamenii”. Critici privind reducerea numărului de parlamentari și pensiile speciale
Anca Alexandrescu a continuat cu măsurile privind reducerea numărului de parlamentari și pensiile speciale. Realizatoarea a criticat faptul că aceste teme reapar în programul viitorului Executiv și a cerut ca atenția să fie îndreptată și către pensiile obișnuite.
„Vă bateți joc de noi? Auzi, să se reducă numărul de parlamentari, să se rezolve cu pensiile speciale. Dar cu pensiile normale n-aveți de gând să faceți ceva? Că asta cu pensiile speciale auzim că se rezolvă problema de ani de zile. Nu mai mințiți oamenii, că asta cu pensiile speciale nu se poate aplica retroactiv. Ca să fie foarte clar.”
Anca Alexandrescu: „Vor să privatizeze companiile energetice”
Un alt punct asupra căruia Anca Alexandrescu s-a oprit este cel referitor la companiile energetice. Realizatoarea a susținut că măsurile prezentate de Siegfried Mureșan ar deschide calea privatizării unor companii importante și a legat această temă de eventuala prezență a lui Ilie Bolojan în viitorul Executiv.
„Dar băieții au țintă foarte clară: vor să privatizeze companiile energetice, alea, cele mai valoroase companii ale României. N-a apucat să o facă Bolojan, să o facă cu mâna lui Siegfried Mureșan, pentru că ați auzit, a zis chiar el însuși, confirmat, că PNL-ul vrea vicepremier pe Bolojan”, a mai scris Anca Alexandrescu.
Alexandrescu, despre schimbările propuse în Justiție: „Asta arde acum România?”
Realizatoarea „Culisele Statului Paralel” a criticat și partea din program referitoare la Justiție. Anca Alexandrescu s-a oprit asupra unei prevederi despre atribuțiile șefilor de parchete și a pus sub semnul întrebării oportunitatea unei asemenea schimbări în actualul context.
„Mai ales că mi-a arătat Bogdan Chirieac (analistul politic n.r.) acum, înainte să intrăm în direct, niște lucruri foarte interesante din programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan, mă rog, al ăstora care sunt în spatele lui, în frunte cu Bolojan. S-au gândit ei că șefii de parchete să nu mai aibă voie să intervină individual în dosare, să nu se mai poată infirma soluțiile procurorilor. Asta i-a zis Siegfried Mureșan? Asta arde acum România? Asta este problema? Nu. Ei vor să rezolve aceleași probleme, ca să fie foarte clar. Nu e niciun dubiu. Și multe alte astfel de lucruri.”
Anca Alexandrescu a făcut referire și la declarațiile lui Siegfried Mureșan despre Laura Codruța Kovesi, după ce premierul desemnat a vorbit despre posibilitatea ca actualul procuror-șef european să revină în România după încheierea mandatului său.
„Și a venit acum și a zis Siegfried Mureșan: «Dom'le, săraca, își termină mandatul și noi trebuie să fim niște oameni responsabili, să o chemăm la București, să ne învețe și pe noi». Ce să ne învețe? Ce a făcut la Parchetul European? Câți bani a recuperat? Numai eșecuri pe linie. Ce să vină Laura Codruța Kövesi să ne învețe? Să stea acolo, găsiți-i alt job, nu are ce să caute în România”, a încheiat realizatoarea TV.