Anca Alexandrescu, atac dur la programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „Nu mai mințiți oamenii!”

Publicat 23 sept. 2026, 21:23 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat, în debutul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, o serie de critici la adresa programului de guvernare prezentat de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Realizatoarea Realitatea Plus a ironizat unele dintre măsurile anunțate și a pus sub semnul întrebării prioritățile viitorului Executiv, într-un moment în care negocierile pentru formarea Guvernului sunt în plină desfășurare.

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