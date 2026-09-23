Alexandru Rogobete, despre Siegfried Mureșan: „Pierde timpul degeaba și ține România în instabilitate”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a reacționat după ce Sorin Grindeanu a transmis că l-a așteptat în zadar pe Siegfried Mureșan la discuții. Potrivit acestuia, premierul desemnat „pierde timpul degeaba și ține România în instabilitate”, în condițiile în care nu s-a prezentat la întâlnirea cu PSD și nici nu a venit cu un program de guvernare.
Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Rogobete i-a dat dreptate lui Sorin Grindeanu și a spus că „așa cum a anticipat președintele PSD, Sorin Grindeanu, lucrurile s-au adeverit”. Reacția vine după ce Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să-și depună mandatul, afirmând că premierul desemnat nu s-a prezentat la discuțiile cu PSD.
Rogobete: „Nu a venit cu un program de guvernare”
Fostul ministru al Sănătății spune că Siegfried Mureșan nu s-a prezentat miercuri la discuții și nici nu a oferit argumentele pe care PSD le aștepta înaintea unui eventual vot pentru noul guvern. În opinia sa, lipsa unui plan și a unor negocieri reale arată că premierul desemnat nu tratează situația cu suficientă seriozitate.
„Nu a venit cu un program de guvernare, nici măcar în linii mari, și nu a adus argumente serioase pentru care ar trebui votat”, a scris Rogobete.
Acesta susține că situația prelungește perioada de instabilitate și că, dacă Siegfried Mureșan și-ar fi dorit cu adevărat voturile PSD, ar fi trebuit să înceapă deja discuții concrete cu social-democrații.
„Se vede tot mai clar că pierde timpul degeaba și ține România în instabilitate. Dacă își dorea cu adevărat să fie votat, ar fi venit deja cu un plan, ar fi inițiat discuții reale cu PSD și ar fi arătat că înțelege momentul dificil prin care trece țara.”
„România are nevoie de siguranță, stabilitate și un guvern cu puteri depline”
Alexandru Rogobete a mai transmis că PSD s-a arătat deschis la discuții și că social-democrații au trecut peste atacurile venite în ultima perioadă. Potrivit fostului ministru, prioritatea ar trebui să fie găsirea unor soluții pentru România, nu continuarea disputelor politice. Rogobete spune că social-democrații au „trecut peste atacurile, judecățile și injuriile lor, pentru că România are nevoie de soluții, nu de orgolii”.
„România are nevoie de siguranță, stabilitate și un guvern cu puteri depline. Nu de jocuri politice și timp pierdut”, a conchis Alexandru Rogobete.
Miercuri, Sorin Grindeanu a declarat că l-a așteptat pe premierul desemnat în prima parte a zilei la biroul său de la Camera Deputaților, iar ulterior la sediul PSD. Liderul social-democrat a spus că a așteptat inclusiv transmiterea în format electronic a planului de guvernare.
„Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două, trei ore, anume faptul că noi credem că nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul”, a spus Sorin Grindeanu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026