Alexandru Rogobete, despre Siegfried Mureșan: „Pierde timpul degeaba și ține România în instabilitate”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 20:06

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a reacționat după ce Sorin Grindeanu a transmis că l-a așteptat în zadar pe Siegfried Mureșan la discuții. Potrivit acestuia, premierul desemnat „pierde timpul degeaba și ține România în instabilitate”, în condițiile în care nu s-a prezentat la întâlnirea cu PSD și nici nu a venit cu un program de guvernare.

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