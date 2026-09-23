Nicușor Dan, discurs în fața Adunării Generale ONU. Mesajul președintelui despre SUA, Rusia, Ucraina, Republica Moldova și Gaza
Nicușor Dan, discurs la ONU. Foto: Profimedia
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut un discurs în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, în care a prezentat poziția României asupra mai multor teme internaționale și regionale.
Șeful statului a vorbit despre relația dintre România și Statele Unite, despre riscurile pe care manipularea prin social media le poate avea asupra democrațiilor, dar și despre evoluția României în ultimele decenii.
O parte importantă a discursului a fost dedicată războiului din Ucraina, efectelor acestuia asupra României și securității regiunii Mării Negre. Nicușor Dan a vorbit și despre sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, despre cooperarea regională în domeniul securității și despre necesitatea creșterii cheltuielilor militare.
În discursul său, președintele României a abordat și situația din Gaza, planul de pace pentru regiune și evoluțiile din Cisiordania.
Mesajul lui Nicușor Dan despre SUA și pericolul manipulării prin social media
„SUA, o națiune spre care România o privesc cu recunoștință și respect pentru rolul pe care Statele Unite l-au avut în căderea Cortinei de fier și deschiderea pentru drumul țării mele către democrație și libertate.
Suntem la Națiunile Unite și voi vorbi despre relația dintre țările noastre, dar lăsați-mă să atrag atenția asupra pericolului care vizează democrațiile noastre. Este vorba despre manipularea prin social media.
Principiul fundamental al democrației este o persoană, o voce, un vot. Dar dacă mii de conturi vorbesc într-o manieră coordonată, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată.
Dacă mii de astfel de conturi fac un atac coordonat asupra ideilor exprimate de fiecare dintre noi, ele descurajează, sau îi descurajează, alții să-și afirme ideile.”
România și principiile Organizației Națiunilor Unite
„Reafirm angajamentul României pentru principiile ONU. Iar acestea nu sunt angajamente absolute. Aceleași principii, care au stat la baza dreptului internațional, drepturile omului, statul de drept și guvernarea democratică, sunt cele care au transformat țara noastră.
Evoluția României din ultimii 37 de ani demonstrează importanța crucială a respectării acestor principii. Milioane de români cunosc din proprie experiență diferența între un sistem comunist care oprimă și le înnăbușa inițiativa și libertatea de alegere și o democrație care recompensează munca, inovația și responsabilitatea personală.
Această alegere a transformat România într-una dintre cele mai dinamice destinații din Europa pentru investiții și dezvoltare.
România s-a aliniat standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Companii globale de top și-au stabilit centre de producție, inginerie, tehnologie și servicii în țara mea, atrase de mediul de afaceri favorabil și de forța de muncă înalt calificată.
Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii. Oameni de știință, ingineri, medici, specialiști în tehnologie, modelează industriile viitorului: inteligență artificială, securitate cibernetică, tehnologii de apărare, producție avansată și robotică.”
România, investiții și resursele din Marea Neagră
„De asemenea, România consolidează reziliența Europei. Dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile.
Anul viitor începem exploatarea a 100 de miliarde de metri cubi de gaz natural în Marea Neagră.
România reprezintă o poartă de legătură între Europa și restul lumii. Suntem la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale. Țara mea servește drept hub strategic pentru comerț, energie și transport.
Dezvoltarea economică este cu atât mai puternică atunci când se bazează pe parteneriate. Mesajul nostru este simplu: România este deschisă afacerilor și inovației, suntem un partener credibil și de încredere, gata să contribuie la o prosperitate comună.”
Nicușor Dan, despre războiul din Ucraina și incidentele de pe teritoriul României
„Doamnelor și domnilor, ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune ilegal, neprovocat, nejustificat purtat la scară largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de securitate.
Acest membru, căruia întreaga comunitate a organizațiilor Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă.
În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian.
În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente.
Am mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare, atâta timp cât este nevoie.”
Sprijinul României pentru Ucraina și securitatea Mării Negre
„Mai mult decât atât, România acționează responsabil pentru stabilizarea regiunii. Am oferit asistență refugiaților din Ucraina.
Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin România, pe cale feroviară și pe cale navigabilă.
Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră, prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine.
Această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii.
Iar pentru a spori securitatea regiunii Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene, astfel împreună cu Bulgaria am înființat un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren.”
România își extinde interconectările energetice cu Ucraina și Republica Moldova
„În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, România a extins interconecțiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova.
România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război.
Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută, constând în propagandă, dezinformări, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice.
România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestei provocări.
România rămâne cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european.”
Mesaj despre amenințarea Rusiei și cheltuielile militare
„Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina. Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și a descuraja sprijinul acordat Ucrainei.
Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât cu creșterea cheltuielilor militare.
România susține echilibrarea cheltuielilor militare și ținta de 5% cheltuieli militare raportată la PIB fiind în acest an la 3,7%.”
Nicușor Dan a vorbit și despre războiul din Gaza
„Suntem preocupați în egală măsură de proliferarea conflictelor la nivel mondial. Este esențial să avansăm în implementarea planului de pace pentru Gaza în conformitate cu rezoluția 2083 a Consiliului de securitate și să abordăm fără întârziere situația umanitară din teren.
În cadrul inițiativei bordafist, România și-a oferit sprijinul și a contribuit până în prezent la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii.
Dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru o stabilitate durabilă în Gaza.
Planul de pace al președintelui Trump reprezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină.”
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