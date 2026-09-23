Sorin Grindeanu avertizează: Investițiile străine în România s-au prăbușit cu peste 80% în ultimul an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 13:59

Investițiile străine în România au scăzut cu peste 80% în ultimul an, atrage atenția președintele PSD Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook. Liderul social-democrat trage un semnal de alarmă privind riscul unei prăbușiri economice, mai ales în contextul în care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, nu a semnalat schimbarea direcției care a generat criza. Grindeanu a precizat că partidul său propune un set de măsuri urgente pentru relansarea economică.

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