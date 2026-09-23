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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu avertizează: Investițiile străine în România s-au prăbușit cu peste 80% în ultimul an

Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan (Inquam Photos)

Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan (Inquam Photos)

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 13:59

Investițiile străine în România au scăzut cu peste 80% în ultimul an, atrage atenția președintele PSD Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook. Liderul social-democrat trage un semnal de alarmă privind riscul unei prăbușiri economice, mai ales în contextul în care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, nu a semnalat schimbarea direcției care a generat criza. Grindeanu a precizat că partidul său propune un set de măsuri urgente pentru relansarea economică.

Sorin Grindeanu a transmis miercuri un semnal de alarmă privind prăbușirea economică din ultimul an, subliniind că investițiile străine în România au scăzut cu peste 80%, o situație pe care o consideră „inacceptabilă” pentru orice guvern responsabil. Liderul PSD afirmă că atragerea capitalului extern trebuie să redevină o prioritate strategică.

Pentru a discuta soluțiile de relansare economică, Grindeanu s-a întâlnit cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cărora le-a prezentat planul PSD de încurajare a mediului privat și de stabilizare a economiei.

Grindeanu susține că PSD este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării, dar avertizează că nu poate susține „revenirea la aceleași politici care au generat problemele actuale”. În opinia sa, actuala propunere de guvern „schimbă doar personajele, nu și abordările”.

PSD propune zece priorități și criterii clare pentru formarea unei majorități, reafirmând orientarea europeană și euroatlantică a partidului. Grindeanu subliniază că deficitul bugetar trebuie redus prin creșterea economiei, colectarea mai eficientă a taxelor și eficientizarea statului, nu prin măsuri care sufocă sectorul privat.

El respinge ideea ca dezechilibrele economice să fie corectate exclusiv pe seama salariaților, pensionarilor și familiilor, insistând pe investiții în infrastructură, energie, industrie și proiecte cu valoare adăugată.

Totodată, Grindeanu afirmă că România trebuie să absoarbă „fiecare euro disponibil” din mecanismele financiare externe și să înceteze transformarea conflictelor politice interne în riscuri pentru finanțarea europeană.

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