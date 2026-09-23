Marius Budăi: ”România are nevoie de o schimbare de direcție. PSD nu discută despre funcții și nici despre rotații de fotolii”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 13:01

Marius Budăi, deputat PSD și Fost ministru al Muncii a declarat miercuri că România are nevoie de mai mult decât o simplă schimbare de nume la Palatul Victoria, subliniind necesitatea unei schimbări de direcție.

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