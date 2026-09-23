Marius Budăi: ”România are nevoie de o schimbare de direcție. PSD nu discută despre funcții și nici despre rotații de fotolii”

Marius Budăi, deputat PSD și Fost ministru al Muncii a declarat miercuri că România are nevoie de mai mult decât o simplă schimbare de nume la Palatul Victoria, subliniind necesitatea unei schimbări de direcție.
Marius Budăi: PSD nu discută despre funcții și nici despre rotații de fotolii
”România nu are nevoie să schimbe omul care stă în fruntea Guvernului dacă păstrează aceeași politică. Întrebarea esențială este: ce se schimbă, de fapt, pentru România și pentru români? PSD nu discută despre funcții și nici despre rotații de fotolii. Discutăm despre programul de guvernare și despre direcția în care merge țara. Trebuie să discutăm despre lucruri care se văd în viața de zi cu zi a oamenilor. Dacă acum la Palatul Victoria se va schimba un nume, în casele românilor trebuie să se schimbe viața, și să se schimbe în bine. Domnul Siegfried Mureșan vorbește despre continuitate. Noi, PSD, credem că România are nevoie de mai mult decât o schimbare de nume la Palatul Victoria: are nevoie de o schimbare de direcție. Oamenii, domnule Mureșan, nu trăiesc din rotații de premieri și schimbări de nume”, a scris Marius Budăi pe Facebook.
Marius Budăi: România are nevoie de un guvern care să proiecteze speranță și dezvoltare, nu teamă și austeritate
Fostul ministru al Muncii a subliniat că oamenii ”trăiesc din salarii, pensii, locuri de muncă, prețuri pe care să și le permită, servicii medicale, școli bune și siguranța zilei de mâine”.
”Ce le propuneți concret? România are nevoie de un guvern care să proiecteze speranță și dezvoltare, nu teamă și austeritate. De un guvern preocupat să producă mai mult, să investească mai mult și să creeze oportunități pentru oameni. Nu despre cine ocupă un scaun trebuie să fie discuția. Despre România trebuie să fie. Despre oameni. Despre ce lăsăm în urma noastră”, a conchis acesta.