Realitatea.NET
Justitie· 2 min citire

Cristian Pomohaci, vizat de noi acuzații, într-un dosar de pornografie infantilă - surse. Fostul preot se află în arest

Cristian Pomohaci (sursa: FB)

Cristian Pomohaci (sursa: FB)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat23 sept. 2026, 14:27
Actualizat23 sept. 2026, 15:15

Fostul preot Cristian Pomohaci, aflat în arest preventiv, este vizat de noi acuzații, într-un dosar de pornografie infantilă, Extinderea doarului vine după ce procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureș au efectuat miercuri, 23 septembrie 2026, trei percheziții în București, Cluj-Napoca și în localitatea Șaru Dornei, județul Suceava, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

DIICOT a transmnis că are în vizor 4 faptuirori care ar fi traficat vidoe clipuri si imagini cu minori in ipostaezse sexuale explicite, iar surse judicare citate de Agerpres au precizat că unul dintre cei patru este Cristin Pomohaci.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în intervalul cuprins între luna martie 2025 și luna martie 2026, 4 făptuitori, dintre care unul aflat sub măsura arestului preventiv în altă cauză, au procurat, deținut, stocat și distribuit, prin intermediul unor servicii de mesagerie online și a unor pagini de socializare, videoclipuri care înfățișează minori, cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

Pomohaci se află în arest preventiv din data de 5 iunie 2026, după ce a fost pus sub acuzare în două dosare, de agresiune sexuală și trafic de droguri, în prima cauză fiind implicați și minori.

În urma unei percheziții efectuate la locuința cântărețului, la începutul lunii iunie, a fost găsită cantitatea de 20 de grame de drog de mare risc, 3-CMC, precum și o sumă importantă de bani în diferite valute.

Tribunalul Mureș i-a a respins ca nefondate cererile de revocare a măsurii arestării preventive sau de înlocuire a acesteia cu arestul la domiciliu, menținând măsura arestării preventive.





Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Cristian Pomohaciarestdosar penal

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe