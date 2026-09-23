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Justitie· 2 min citire
Cristian Pomohaci, vizat de noi acuzații, într-un dosar de pornografie infantilă - surse. Fostul preot se află în arest
Cristian Pomohaci (sursa: FB)
Publicat23 sept. 2026, 14:27
Actualizat23 sept. 2026, 15:15
Fostul preot Cristian Pomohaci, aflat în arest preventiv, este vizat de noi acuzații, într-un dosar de pornografie infantilă, Extinderea doarului vine după ce procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureș au efectuat miercuri, 23 septembrie 2026, trei percheziții în București, Cluj-Napoca și în localitatea Șaru Dornei, județul Suceava, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.
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