Hubert Thuma cere votarea rapidă a Guvernului Mureșan: „România pierde milioane de euro pe zi”

Hubert Thuma afirmă că blocajul politic costă România aproape 64 de milioane de euro pe zi și cere PNL să susțină fără întârziere votarea Guvernului Mureșan.
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a cerut votarea rapidă a Guvernului Mureșan și a criticat blocajul politic prelungit, susținând că România pierde „timp prețios și milioane de euro pe zi” în contextul negocierilor întârziate pentru formarea unui nou Executiv.
Într-un mesaj public, liderul liberal a afirmat că interimatul de peste patru luni a accentuat problemele economice și a transferat costurile asupra populației și antreprenorilor.
„Țara asta pierde, de peste patru luni, timp prețios și milioane de euro pe zi, în vreme ce unii își fac calcule și refuză orice formulă de guvern și orice tip de negociere, ca și cum timpul ar fi fost gratuit”, a transmis Hubert Thuma.
Thuma: Blocajul politic ar costa 64 de milioane de euro pe zi
Hubert Thuma a invocat estimări ale patronatelor IMM, potrivit cărora efectele blocajului politic s-ar ridica la aproape 64 de milioane de euro pe zi.
Liberalul a mai menționat revizuirea prognozei de inflație pentru finalul anului și faptul că România rămâne, potrivit mesajului său, pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Totodată, Thuma a făcut referire la prognoze privind o contracție economică de 0,7% în 2026 și la menținerea României aproape de categoria „junk” în evaluările agențiilor de rating.
„Interimatul nu a creat toate aceste probleme, dar le-a prelungit, le-a adâncit și le-a scumpit”, a declarat președintele CJ Ilfov.
Antreprenorii și românii plătesc costul întârzierilor
Hubert Thuma susține că nota de plată a blocajului politic este achitată atât de populație, cât și de mediul de afaceri. El a arătat că românii au redus cheltuielile, au amânat achiziții, investiții și planuri personale, în timp ce firmele se confruntă cu o presiune tot mai mare.
Potrivit acestuia, în primele șase luni ale anului, 3.855 de companii au intrat în insolvență, cel mai mare număr din ultimii opt ani. Cele mai afectate ar fi firmele mici și mijlocii.
„Nu le mai putem cere să plătească și prețul unei încăpățânări politice”, a transmis Thuma.
Critici în interiorul PNL
Liderul liberal a rememorat negocierile din iunie, când Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, ar fi putut deveni premier. Thuma a susținut că parlamentarii liberali au ales atunci să nu voteze un premier din propriul partid, ceea ce ar fi prelungit perioada de interimat.
„Așa s-a pierdut ocazia de a încheia interimatul încă din vară. Iar câțiva dintre noi am fost sancționați, culmea, tocmai pentru că am încercat să instalăm acel guvern”, a afirmat acesta.
Thuma a comentat și negocierile purtate de Ilie Bolojan cu PSD pentru obținerea unei majorități parlamentare în vederea învestirii Guvernului Mureșan. El spune că sunt aceleași discuții pentru care unii liberali au fost sancționați anterior.
„Mă bucur doar că discuțiile au loc, chiar dacă cu patru luni întârziere”, a precizat Hubert Thuma.
„Locul PNL este la guvernare”
În finalul mesajului, Hubert Thuma a cerut ca noul Guvern să fie votat fără alte amânări și a transmis că PNL trebuie să participe activ la deciziile privind viitorul Executivului.
„Guvernul trebuie votat, fără alte amânări și fără să repetăm greșeala din iunie. Un partid cu peste 1.000 de primari nu poate sta pe margine când se decide pentru România. Locul PNL este la guvernare, nu în tribună”, a declarat liderul liberal.