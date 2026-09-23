Nicușor Dan, mesaj dur la Summitul Crimeea: „Rusia nu vrea pace”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Summitul Platformei Internaționale Crimeea, că România își menține sprijinul pentru Ucraina și a susținut că Rusia nu își dorește, în acest moment, pacea. Dan a făcut apel la consolidarea eforturilor pentru ca Moscova să revină la masa negocierilor și a cerut întărirea sancțiunilor economice împotriva Rusiei.
"Poziţia României nu s-a schimbat de la începutul acestui război, încă de la momentul Crimeea. Suntem alături de Ucraina. Vom susţine Ucraina", a declarat miercuri Nicuşor Dan.
Președintele a ținut să sublinieze că a vizitat Ucraina săptămâna trecută, iar România este parteneră în cadrul Iniţiativei Carpatice pe care țara condusă de Volodimir Zelenski a lansat-o împreună cu statele din zona Carpaţilor.
"Adevărul este că Rusia, în acest moment, nu îşi doreşte pacea, aşa că trebuie să ne consolidăm eforturile pentru a-i face să se întoarcă la masa negocierilor. Sancţiunile economice pe care le impunem trebuie să fie întărite şi trebuie să rămânem uniţi în susţinerea Ucrainei. Sunt convins că acest război va avea drept concluzie pacea pe care poporul ucrainean o merită", a mai spus președintele.
Nicușor Dan s-a aflat, pe 18 septembrie, în regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, unde a participat la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, la invitația președintelui Volodimir Zelenski.
Ce spune președintele despre războiul din Ucraina și incidentele de pe teritoriul României
Tot miercuri, Nicușor Dan a vorbit despre războiului din Ucraina, efectelor acestuia asupra României și securității regiunii Mării Negre și în cadrul războiului discursului susținut în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, în care a prezentat poziția României asupra mai multor teme internaționale și regionale.
„Ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune ilegal, neprovocat, nejustificat purtat la scară largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de securitate.
Acest membru, căruia întreaga comunitate a organizațiilor Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă.
În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian.
În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente.
Am mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare, atâta timp cât este nevoie”, a transmis Nicușor Dan, în discursul susținut la ONU.
Nicușor Dan: „România acționează responsabil pentru stabilizarea regiunii”
În același discurs, președintele a arătat că România "acționează responsabil pentru stabilizarea regiunii". În context, el a dat ca exemplu asistența oferită de România refugiaților din Ucraina.
"Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin România, pe cale feroviară și pe cale navigabilă.
Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contramăsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră, prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și protecția infrastructurii critice submarine.
Această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii.
Iar pentru a spori securitatea regiunii Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene. Astfel, împreună cu Bulgaria, am înființat un hub pentru securitate maritimă menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren”, a declarat Nicușor Dan.