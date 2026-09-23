Nicușor Dan, mesaj dur la Summitul Crimeea: „Rusia nu vrea pace”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 20:14

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Summitul Platformei Internaționale Crimeea, că România își menține sprijinul pentru Ucraina și a susținut că Rusia nu își dorește, în acest moment, pacea. Dan a făcut apel la consolidarea eforturilor pentru ca Moscova să revină la masa negocierilor și a cerut întărirea sancțiunilor economice împotriva Rusiei.

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