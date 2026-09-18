Elena Udrea, dezvăluiri despre ascensiunea lui Siegfried Mureșan: „Are un tip de comportament oportunist”

Publicat 18 sept. 2026, 21:38 Actualizat 18 sept. 2026, 22:39 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a vorbit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre începuturile politice ale lui Siegfried Mureșan și despre modul în care acesta a ajuns pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare din 2014. Fostul ministru susține că propunerea pentru Mureșan ar fi venit de la Elena Băsescu, care ar fi renunțat la candidatura pentru un nou mandat de europarlamentar.

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