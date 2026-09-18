Elena Udrea, dezvăluiri despre ascensiunea lui Siegfried Mureșan: „Are un tip de comportament oportunist”

Elena Udrea a vorbit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre începuturile politice ale lui Siegfried Mureșan și despre modul în care acesta a ajuns pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare din 2014. Fostul ministru susține că propunerea pentru Mureșan ar fi venit de la Elena Băsescu, care ar fi renunțat la candidatura pentru un nou mandat de europarlamentar.
Potrivit Elenei Udrea, Mureșan ar fi avut în acea perioadă o relație profesională apropiată cu Elena Băsescu și ar fi ajutat-o să se familiarizeze cu activitatea de la Bruxelles.
„Propunerea a venit de la Elena Băsescu”
Fostul lider PMP a declarat că Mureșan nu deținea la acel moment o funcție importantă în Parlamentul European și că ascensiunea sa politică s-ar fi bazat, în acea etapă, pe relațiile construite în jurul PMP.
„În 2014 l-a adus Elena Băsescu. Chiar discutând în perioada din urmă cu Elena despre momentul acesta și amuzându-ne cum am reușit noi să creăm un prim-ministru, sau, mă rog, un prim-ministru mai târziu, își amintea că, la un moment dat, când Elena era europarlamentar, el o ajuta, în sensul în care, fiind la primul mandat și fiind angajată la Parlamentul European, o ajuta să cunoască mai rapid mersul lucrurilor la Bruxelles.
Nu avea nici funcție importantă și nici nu era în grupul celor care făceau jocuri la Bruxelles. A crescut cumva pe lângă Elena Băsescu, politic, în PMP, iar în momentul în care ea a considerat că nu dorește să candideze pentru al doilea mandat, din considerentele pe care ea le știe, atunci l-a recomandat pe Siegfried Mureșan. Deci propunerea a venit de la Elena Băsescu”, a declarat fostul ministru.
„Are un tip de comportament oportunist”
Elena Udrea a criticat și „caracterul oportunist” al actualului premier nominalizat de președintele Nicușor Dan.
„Faptul că și ulterior a procedat la fel, s-a făcut util PNL-ului când a plecat din PMP doar ca să fie din nou pus pe funcții, arată un tip de comportament oportunist, care încearcă să se facă util atunci când are nevoie de sprijinul celor care i l-ar putea da. În felul acesta își câștigă mandatele la Bruxelles, funcții peste funcții, plus relația personală pe care știu că o avea cu liderul PPE de la vremea aceea, Joseph Daul.
Modul acesta de a se comporta și de a căuta să intre de fiecare dată în anturajul potrivit, care să-i ofere șansa de a candida și de a urca pe scara politică, a funcționat și i-a folosit până acum.
V-am spus cum a ajuns el lângă Elena Băsescu și ce rol l-au prins acolo, în Parlamentul European, nu știu. Și aici sigur putem specula și cum, mai nou, toți cei care au legături cu Germania ajung să fie promovați în funcții, întâi la nivel european, în Parlamentul European, și apoi în România. Dar, în cazul PMP, a ajuns recomandat de Elena Băsescu pe același principiu: «Am lucrat cu el, ca urmare am încredere, îl propun în locul meu».
Deci nu a ajuns la mine nicio altă influență. Nu știu dacă Adrian Rădulescu, Dumnezeu să-l ierte, știa altceva, ceea ce cu toții am putea, nu știu, să presupunem. Adrian Rădulescu a spus cu subiect și predicat că l-au pus serviciile acolo”, a mai spus Elena Udrea.
„Listele PMP nu trebuiau avizate de președintele Triana Băsescu”
Fostul ministru a ținut să precizeze că fostul președinte Traian Băsescu nu s-a implicat direct în lista candidaților PMP pentru Parlamentul European, deși admite că, dacă președintele ar fi fost împotrivă, Mureșan nu ar fi fost „pus” pe listele de candidați.
„Cât despre Traian Băsescu, listele PMP nu trebuiau avizate de el. Evident că, dacă ar fi fost ceva și președintele ar fi fost împotriva unei candidaturi, câtă vreme partidul era creat de Traian Băsescu și asociat cu el, nu am fi pus pe cineva pe listă cu care președintele nu ar fi fost de acord. A fost de acord cu Siegfried Mureșan, dar propunerea nu a venit de la președinte. Cel puțin la mine nu a ajuns de la președinte. A venit de la Elena Băsescu.
Acum, dacă ea a luat decizia singură, probabil. Aici trebuie să o întrebăm pe ea. Nu cred că Elena a făcut propunerea fără să se consulte cu președintele înainte”, a mai declarat Elena Udrea la REALITATEA PLUS.