Ovidiu Ohanesian, mărturii șoc despre răpirea jurnaliștilor din Irak: „O bătaie de joc. Eu am fost fraierul care a fost răpit pe acolo, că aveau nevoie de un fraier”

Eliberarea condiționată din închisoare a lui Omar Hayssam, despre care s-a dovedit că a fost implicat în operațiunea de răpire a celor trei jurnaliști români în Irak, a readus în atenție unul dintre cele mai controversate episoade din istoria recentă a României. Jurnalistul Ovidiu Ohanesian, unul dintre cei răpiți, a vorbit la Realitatea PLUS despre experiența trăită în Irak, dar și despre ancheta care a urmat.
Ohanesian susține că dosarele referitoare la răpire și la presupusul trafic de armament au fost secretizate și că numeroase aspecte ale cazului nu au fost lămurite. Jurnalistul afirmă că ancheta nu a stabilit toate responsabilitățile și îi critică pe cei care au gestionat cazul.
„E o bătaie de joc, ca celelalte importante dosare ascunse și secretizate de indivizii ăștia care au condus țara în ultimii treizeci și ceva de ani. O bătaie de joc. Nu s-a făcut anchetă, au scos niște vinovați așa pe genunchi, după care i-au lăsat să fugă din țară, după aia i-au adus în țară, cum i-au adus nu știm cum i-au adus.
I-au băgat un pic la închisoare așa de ochi lumii și i-au scos pe rând. Dacă vă aduceți aminte și pe americanul Mohamad Munaf l-au scos în 2022, înainte să-i expire pedeapsa. Țară tristă, plină de umor, bătaie de joc”, a spus Ovidiu Ohanesian la Realitatea PLUS.
Ohanesian contestă versiunea potrivit căreia răpirea ar fi fost un simplu scenariu
În cadrul discuției, jurnalistul a fost întrebat despre una dintre controversele care au însoțit cazul de-a lungul anilor. Răpirea celor trei jurnaliști a reprezentat atunci un eveniment major, iar episodul a fost asociat inclusiv cu ascensiunea politică a lui Traian Băsescu.
Ohanesian a fost întrebat direct dacă el și colegii săi au fost într-adevăr răpiți sau dacă întreaga operațiune ar fi făcut parte dintr-un scenariu.
„Cum să vă spun eu, în teren da. Acuma ce au pus ei la cale a fost mult mai complicat la vremea aceea. Există două dosare secretizate la care ancheta începuse și pe care le-au secretizat așa au vrut ei. Le-au închis, le-au secretizat și au bătut joc de ele. Dosarul numărul 628/D/P/2005, armamentul, că asta e în spatele răpirii din Irak, și dosarul 540/D/P/2005, care este răpirea în sine. Dar care ascund o grămadă de alte probleme ale României vechi de zeci de ani, colaborarea cu terorismul internațional, trafic cu armament, traficanți cu armament, care erau în dosarul nostru, vezi Victor But, cel mai mare traficant din lume, anchetat și prins din dosarul nostru.
Deci sunt foarte multe lucruri, n-avem timp în câteva minute să le înșiruim. Asta a fost o bătaie de joc, a fost pur și simplu ceva am spus mai înainte, pe care au secretizat-o imediat ce a început să transpire. A fost un Ohalesian pe acolo, un nebun, care a scos la iveală fotografii, documente secrete, mărturii și tot felul de alte lucruri. Am publicat opt cărți despre lucrul ăsta, despre problemele astea. Asta e o chestie despre care ne-ar lua foarte mult să discutăm.”
Jurnalistul spune că nu toți cei aflați în Irak au fost răpiți
Ohanesian a respins și ideea potrivit căreia cei trei jurnaliști ar fi fost implicați într-un scenariu în care ar fi jucat rolul unor victime. El susține că situația din teren a fost diferită și afirmă că nu toate persoanele prezente acolo au trecut prin aceeași experiență.
„Eu vă spun că n-am fost toți răpiți. Au fost unii parte din răpirea asta. Nu s-a făcut anchetă, că trebuiau să meargă la pușcărie toți. Și, până la urmă, eu am cam fost fraierul care a fost răpit pe acolo, că aveau nevoie de un fraier. Pe mine m-au ținut în cătușe, o săptămână, cu pistolul la cap. Nu-mi amintesc să mai fi fost pe acolo vreunul, deși eram vreo 11 inși. Erau și militari, era și o franțuzoaică, și aia, cu un trecut destul de dubios. Deci erau foarte mulți oameni acolo, care nu au stat cu pistolul în cap, ca mine și cu cătușele pe mâini. Deci încă odată, e așa de mult de povestit. Sunt două dosare mari, cum v-am spus. N-a mai întrebat nimeni de ele, nu s-a mai dus nimeni să ceară declasificarea lor”
Ce spune Ohanesian despre rolul lui Florian Coldea
Un alt subiect abordat în declarațiile jurnalistului a fost rolul lui Florian Coldea în gestionarea operațiunii de la momentul răpirii. Ohanesian susține că fostul oficial SRI nu ar fi avut competența instituțională pentru această misiune, dar că ar fi fost desemnat să supravegheze operațiunea.
Întrebat despre informațiile referitoare la transportarea banilor pentru răscumpărare și despre prezența lui Coldea, jurnalistul a făcut următoarele afirmații:
„Cum să vă spun eu, el a fost prea important ca să care valiza aia cu bani. Au cărat valize cu bani alții. Dânsul a fost pus acolo să supravegheze toată operațiunea, deși n-avea nicio competență, că era de la SRI. Erau oameni de la SIE, și ei trebuiau, aveau competență în acest caz. Ăla a fost omul președintelui, numai ăla trebuia să fie acolo, să nu transpire nimic ce ar putea deranja puterea de la vremea respectivă.
Coldea a fost pus șeful operațiunii, cum a fost după aceea a fost și Koveși în capul parchetului, ca să supravegheze toată așa-zisa anchetă. A fost o bătaie de joc toată ancheta.”
„Știm că au plecat, dar n-avem dovezi”
Ohanesian a fost întrebat și dacă banii despre care s-a spus că ar fi fost folosiți pentru răscumpărarea jurnaliștilor au fost efectiv plătiți. În acest caz, jurnalistul afirmă că nu există dovezi, deși susține că banii au plecat.
„Aici n-avem dovezi. Știm că au plecat, dar n-avem dovezi. Vorba domnului președinte, nu se dă chitanță pentru așa ceva. Poți să faci ce vrei cu ei. Dar, cum să vă spun, lucrurile astea sunt în dosare, există numere de dosar, există o dosare secretizate, care sunt la mâna președintelui și a CSAT-ului și care nu trebuie să facă nimic oamenii ăștia. Trebuie doar să le dea publicității, cu tot ce e în ele, cu tot.”
Acuzațiile lui Ohanesian privind implicarea lui Traian Băsescu
Jurnalistul a fost întrebat și dacă, în opinia sa, Florian Coldea ar fi fost trimis în Irak de Traian Băsescu. Ohanesian susține că prezența unui ofițer SRI de rangul lui Coldea la Ambasada României din Irak nu ar fi putut avea loc fără aprobarea conducerii statului.
„Păi nu după părerea mea, cum să se ducă un major din SRI la ambasada României în Irak fără voia superiorilor, fără voia președintelui? Cine l-a făcut șeful SRI după aia? Șeful operativ? Domn președinte. Sigur că totul s-a făcut cu voia președintelui țării!