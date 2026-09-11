Ovidiu Ohanesian, mărturii șoc despre răpirea jurnaliștilor din Irak: „O bătaie de joc. Eu am fost fraierul care a fost răpit pe acolo, că aveau nevoie de un fraier”

Publicat 11 sept. 2026, 22:43 Sursă Realitatea PLUS

Eliberarea condiționată din închisoare a lui Omar Hayssam, despre care s-a dovedit că a fost implicat în operațiunea de răpire a celor trei jurnaliști români în Irak, a readus în atenție unul dintre cele mai controversate episoade din istoria recentă a României. Jurnalistul Ovidiu Ohanesian, unul dintre cei răpiți, a vorbit la Realitatea PLUS despre experiența trăită în Irak, dar și despre ancheta care a urmat.

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