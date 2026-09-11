Senatorul AUR Petrișor Peiu: Cred că alegerile anticipate sunt astăzi varianta de bază pentru toate partidele

Publicat 11 sept. 2026, 18:57 Sursă Realitate Plus

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat în exclusivitate pentru Realitatea Plus că, în opinia sa, singura ieșire din actualul provizorat politic și guvernamental o reprezintă organizarea unor alegeri anticipate. Declarațiile vin în contextul în care un sondaj INSCOP publicat joi, 10 septembrie, arată că AUR este primul partid în intenția de vot, cu mult înaintea PSD și a tuturor formațiunilor din actuala guvernare (PNL, USR, UDMR) la un loc.

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