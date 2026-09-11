Senatorul AUR Petrișor Peiu: Cred că alegerile anticipate sunt astăzi varianta de bază pentru toate partidele

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat în exclusivitate pentru Realitatea Plus că, în opinia sa, singura ieșire din actualul provizorat politic și guvernamental o reprezintă organizarea unor alegeri anticipate. Declarațiile vin în contextul în care un sondaj INSCOP publicat joi, 10 septembrie, arată că AUR este primul partid în intenția de vot, cu mult înaintea PSD și a tuturor formațiunilor din actuala guvernare (PNL, USR, UDMR) la un loc.
Peiu: Putem să stăm în starea asta de provizorat timp de doi ani sau c putem să organizăm alegeri anticipate
Peiu a explicat că actuala configurație parlamentară nu permite formarea unei majorități stabile, iar blocajul politic riscă să se prelungească până la alegerile la termen. În acest context, senatorul AUR susține că anticipatele sunt „varianta de bază”.
Eu sunt printre puținii care au susținut că vom ajunge la alegeri anticipate și m-a certat toată lumea. Eu cred că este astăzi varianta de bază pentru toate partidele, în contextul în care nu se poate face o majoritate stabilă în configurația actuală a Parlamentului.
Și atunci soluția rezonabilă, rațională și democratică o constituie o organizare de alegeri anticipate. Eu nu văd azi cum se poate să existe o înțelegere între PSD, pe de-o parte, blocul PNL-USR pe de altă parte, și constat că tot timpul domnul Sorin Grindeanu spune că exclude orice colaborare cu AUR. Și atunci nu văd cum se poate face o majoritate stabilă.
Putem să stăm în starea asta de provizorat timp de doi ani sau cât mai sunt până la alegeri sau putem să organizăm alegeri anticipate, cum ar veni să ne întoarcem la popor și să vedem ce vor românii, a afirmat Peiu, în exclusivitate la Realitatea Plus
Declarațiile senatorului AUR se suprapun peste o schimbare majoră în opțiunile electorale ale românilor, sugerată de sondajul INSCOP, și readuc în discuție posibilitatea unor alegeri anticipate ca soluție pentru stabilitatea politică.
În plină criză și fără un guvern cu puteri depline instalat, partidul AUR a ajuns la scorul de 40%, iar celelalte formațiuni parlamentare stagnează sau sunt în declin, arată cel mai recent sondaj de opinie INSCOP. Dacă ar avea loc alegerile anticipate săptămâna viitoare, românii și-ar reconfigura alegerea electorală. Jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, a studiat cifrele.
Pe primul loc, lider detașat în rândul partidelor parlamentare, se află AUR, condus de George Simion, cu aproape 40% în sondajul INSCOP, urmat pe locul doi de PSD, aflat în stagnare la 18,7%. Pe locul trei se află PNL, condus de Ilie Bolojan, cu 16,3%, urmat de USR – 9%, UDMR – 5,5% și de partidele care nu trec pragul parlamentar: SENS – 4,1%, SOS România – 2,7%, precum și Partidul Oamenilor Tineri, arată sondajul INSCOP.
AUR, partid aflat în prezent în Opoziție, are un scor comparabil cu totalul partidelor de dreapta la un loc – PNL, USR, UDMR și SENS.