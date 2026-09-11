Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Grindeanu: Concedierile nu sunt reformă. „Trebuie să reduci costul fără să scazi serviciile pentru cetățeni”

Foto/Arhivă/Profimedia

Foto/Arhivă/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 sept. 2026, 14:41

Sorin Grindeanu, liderul PSD, critică modul în care este abordată reforma administrației publice locale și susține că reducerea numărului de angajați nu poate fi considerată, în sine, o reformă.

„Reforma administrației publice locale înseamnă comasări de localități, înseamnă lucruri care țin cu adevărat de reformă. Concedierile nu sunt reformă”, a declarat Grindeanu, făcând referire la măsurile luate de Nicolae Bolojan.

Potrivit liderului PSD, o reformă reală trebuie să urmărească menținerea nivelului serviciilor publice oferite cetățenilor și, în același timp, reducerea costurilor.

„Nu trebuie să scadă serviciul public pentru cetățean. Trebuie să am cel puțin același nivel al serviciilor publice pentru cetățeni, după care să încerc să reduc costul”, a explicat Grindeanu.

Acesta a indicat digitalizarea și comasarea unor localități drept posibile soluții pentru eficientizarea administrației.

Grindeanu a mai spus că România are nevoie de politici publice noi și de o administrație locală mai eficientă, dar și de fonduri pentru sănătate și pentru unitățile administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

„Asta o susțin. Și o susțin cu toată tăria”, a concluzionat liderul PSD.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

reforma administratie localareforma administratie publicasorin grindeanu reforma administratie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe