Metroul din București, la mâna Guvernului: bugetul companiei, aprobat vineri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 11:43

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de vineri, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

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