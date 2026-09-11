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Politica· 1 min citire

Metroul din București, la mâna Guvernului: bugetul companiei, aprobat vineri

Ședință Guvern/ Colaj foto AI

Ședință Guvern/ Colaj foto AI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 11:43

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de vineri, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Executivul va aproba, printr-o altă hotărâre, suplimentarea bugetului Consiliului Economic și Social din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Banii sunt destinați și organizării, la București, în perioada 28-30 septembrie 2026, a Forumului Dialogului Social Francofon și a Adunării Generale a Uniunii Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare Francofone (UCESIF).

Pe agenda ședinței se află și o hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii.

Tot vineri, Executivul va modifica Hotărârea nr. 35/2019 privind desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene.

Cheltuieli salariale și posturi vacante la 22 de operatori economici

Executivul va analiza și un memorandum privind creșterea cheltuielilor de natură salarială, ocuparea unor posturi vacante și majorarea numărului de angajați, ca urmare a dezvoltării activității, pentru 22 de operatori economici.

Măsurile sunt propuse în conformitate cu prevederile art. XXXVI alin. (2), (3) și (4) din OUG nr. 89/2025, care modifică și completează Codul fiscal și reglementează o serie de măsuri fiscal-bugetare.

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