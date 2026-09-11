Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Metroul din București, la mâna Guvernului: bugetul companiei, aprobat vineri
Ședință Guvern/ Colaj foto AI
Guvernul urmează să aprobe, în ședința de vineri, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Citește și
- 13:12Grindeanu, atac devastator la Bolojan: „Îl văd agitat în ultimele zile”
- 12:54Claudiu Târziu: „România nu poate urma modelul politic al Germaniei și al partidului AfD. Sunt realități total diferite”
- 12:16Gabriel Oprea, la 25 de ani de la 11 septembrie: Parteneriatul Strategic România–SUA rămâne un pilon fundamental al securității României
- 12:11Petrișor Peiu avertizează: „E cea mai gravă criză economică de când suntem în UE”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News