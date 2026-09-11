Ilie Bolojan și liderii PNL, petrecere cu șampanie și tort la malul mării, în plină austeritate

Publicat 11 sept. 2026, 15:47 Sursă Realitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și mai mulți lideri ai PNL au participat la Școala de vară a seniorilor liberali. Imaginile cu mesele pline, șampania și tortul cu patru etaje au stârnit critici în mediul online, conform Realitatea PLUS.

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