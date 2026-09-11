Ilie Bolojan și liderii PNL, petrecere cu șampanie și tort la malul mării, în plină austeritate

Premierul demis Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și mai mulți lideri ai PNL au participat la Școala de vară a seniorilor liberali. Imaginile cu mesele pline, șampania și tortul cu patru etaje au stârnit critici în mediul online, conform Realitatea PLUS.
În timp ce românii sărăcesc, premierul demis Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și alți lideri ai PNL au petrecut la malul mării. De pe mese nu au lipsit mâncarea bună, șampania și un tort cu patru etaje, iar atmosfera a semănat mai degrabă cu cea de la o nuntă decât cu cea a unei întâlniri politice organizate într-o perioadă dificilă pentru țară.
Petrecerea a avut loc la Școala de vară a seniorilor liberali, unde Bolojan și oamenii săi au lăsat austeritatea deoparte și s-au bucurat de mesele întinse. Imaginile de la eveniment au ajuns în mediul online și au stârnit un val de critici, mai ales din cauza contrastului dintre atmosfera în care s-au distrat liderii PNL și sacrificiile cerute populației.
Ilie Bolojan și liderii PNL au petrecut ca la o nuntă
Șampania, mâncarea și tortul cu patru etaje au fost în centrul petrecerii organizate la malul mării. La eveniment au participat premierul demis Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu și alți reprezentanți ai PNL, în cadrul Școlii de vară dedicate seniorilor liberali. Imaginile au provocat nemulțumire în mediul online, unde petrecerea a fost pusă în balanță cu situația financiară a românilor. În timp ce populației i se vorbește despre austeritate și sacrificii, liderii liberali au fost surprinși în jurul unor mese îmbelșugate, într-o atmosferă festivă.
Românii, apăsați de taxe, scumpiri și venituri tot mai mici
Petrecerea liberalilor vine într-un moment în care tot mai multe familii își calculează fiecare cheltuială și renunță la cumpărături pentru a putea achita facturile. România a ajuns la o inflație de 8,2%, față de media europeană de 3%, în timp ce consumul populației a scăzut timp de 11 luni consecutive. Numai în iunie 2026, declinul a fost de 6,6%, în contrast cu avansul de 1,2% înregistrat la nivelul Uniunii Europene. Scăderea puterii de cumpărare se vede de la o lună la alta, pe măsură ce prețurile cresc, iar veniturile nu mai acoperă cheltuielile obișnuite. Facturile, alimentele, medicamentele și carburanții au devenit o povară tot mai greu de dus, în special pentru pensionari și pentru familiile cu venituri mici.
Povara suportată de populație a fost amplificată de măsurile adoptate în timpul guvernării lui Ilie Bolojan, printre care majorarea TVA, creșterea accizelor la carburanți și reținerea CASS pentru partea din pensii care depășește 3.000 de lei. În același timp, electricitatea s-a scumpit cu 58,6% într-un singur an, prețul gazelor este cu 75% mai mare față de 2020, iar alimentele s-au scumpit cu 5% numai în ultimul an.