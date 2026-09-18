Trecutul controversat al lui Siegfried Mureșan. Legătura dintre politician și afaceristul din Microsoft

Publicat 18 sept. 2026, 21:22 Actualizat 18 sept. 2026, 21:23 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier și mâna dreaptă al lui Ilie Bolojan, ar fi intrat în Parlamentul European cu ajutorul banilor primiți de la controversatul om de afaceri Gheorghe Ștefan, poreclit „Pinalty”. Acesta i-ar fi oferit lui Mureșan 100.000 de euro pentru campania electorală din anul 2014. La acea vreme, Mureșan făcea parte din partidul PMP, pe listele căruia a și candidat pentru un post de europarlamentar. În plus, el s-a ocupat de campania electorală a Elenei Băsescu și a sprijinit-o pe Elena Udrea când a candidat la președinție.

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