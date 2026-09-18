Trecutul controversat al lui Siegfried Mureșan. Legătura dintre politician și afaceristul din Microsoft

Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier și mâna dreaptă al lui Ilie Bolojan, ar fi intrat în Parlamentul European cu ajutorul banilor primiți de la controversatul om de afaceri Gheorghe Ștefan, poreclit „Pinalty”. Acesta i-ar fi oferit lui Mureșan 100.000 de euro pentru campania electorală din anul 2014. La acea vreme, Mureșan făcea parte din partidul PMP, pe listele căruia a și candidat pentru un post de europarlamentar. În plus, el s-a ocupat de campania electorală a Elenei Băsescu și a sprijinit-o pe Elena Udrea când a candidat la președinție.
De altfel, Mureșan a fost la un pas să strice relația României cu Donald Trump, după ce l-a atacat public pe președintele american, pentru că a criticat anularea alegerilor prezidențiale. REALITATEA PLUS a cerut un punct de la Siegfried Mureșan și de la afaceristul Gheorghe Ștefan. Nu avem încă un răspuns.
Afaceristul condamnat în dosarul Microsoft rupe tăcerea
Fără experiență în administrația publică și fără mandate în Parlamentul sau Guvernul României, Siegfried Mureșan și-a construit cariera în principal în instituțiile europene. În 2014, a candidat la alegerile europarlamentare pe lista PMP, la recomandarea Elenei Băsescu. Elena Udrea l-a acuzat pe Siegfried Mureșan că și-ar fi finanțat campania electorală cu sprijinul financiar al lui Gheorghe Ștefan, cunoscut drept Pinalty, condamnat ulterior în dosarul Microsoft.
În plus, Elena Udrea susține, într-o postare pe Facebook, că banii de la Pinalty au venit din Microsoft, celebrul dosar DNA.
De altfel, acuzațiile Elenei Udrea au fost susținute ulterior chiar de Gheorghe Ștefan, cunoscut drept Pinalti. „Am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”, a declarat acesta, potrivit presei. Totodată, omul de afaceri a afirmat că îl cunoaște pe Siegfried Mureșan încă din perioada în care acesta activa în PMP, partid condus la acea vreme de Elena Udrea, în timp ce Gheorghe Ștefan ocupa funcțiile de prim-vicepreședinte și membru fondator.
În 2018, Siegfried Mureșan a fost implicat într-un scandal de proporții după plecarea din PMP și trecerea la PNL. Decizia sa a provocat o ruptură cu foștii colegi din PMP, care l-au acuzat public de oportunism și au criticat PNL pentru presupusa racolare a unor europarlamentari. Printr-un comunicat de presă, PMP i-a cerut lui Siegfried Mureșan să renunțe la mandatul de europarlamentar, pe motiv că acesta „și-ar fi negociat trecerea la PNL”.
Cine l-a recomandat pe Siegfried Mureșan pe listele PMP?
În schimb, Adrian Rădulescu, fost parlamentar PDL, secretar de stat și consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, a susținut, în 2018, că Mureșan nu a fost propus de membrii partidului, ci de Servicii.
Un alt scandal politic în care a fost implicat Siegfried Mureșan a avut loc în 2024, după ce acesta i-a transmis un mesaj dur lui Donald Trump. „Donald Trump nu are nimic în comun cu statul de drept. Nici în Statele Unite ale Americii, nici oriunde altundeva în lume. Reacția lui cu privire la decizia CCR este un atac la adresa statului de drept al unui aliat NATO”, a scris liberalul Siegfried Mureșan pe pagina lui de socializare, după ce liderul de la Casa Albă a criticat anularea alegerilor prezidențiale din România.