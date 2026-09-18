Nicușor Dan, despre Siegfried Mureșan: „Trebuie să-și exercite experiența de negociere cu partidele din Parlament”

Președintele Nicușor Dan a explicat, în timpul vizitei sale în Ucraina, de ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și ce așteptări are de la acesta în următoarele zile. Șeful statului spune că România are nevoie de un Guvern și că premierul desemnat trebuie să folosească perioada de zece zile pentru a negocia cu partidele din Parlament.
Nicușor Dan a precizat că, înainte de nominalizare, l-a contactat pe Siegfried Mureșan și i-a comunicat intenția de a-l propune pentru funcția de prim-ministru. Mureșan i-ar fi cerut un timp de gândire, după care l-a informat că acceptă nominalizarea.
„Eu l-am sunat să-l anunț că vreau să-l nominalizez. În momentul ăla mi-a cerut timp de gândire. După ce a luat decizia, m-a sunat să-mi spună că a luat decizia”, a relatat președintele.
Nicușor Dan: „Vreau să rămân concentrat în interiorul celor zece zile”
Întrebat dacă i-ar recomanda lui Siegfried Mureșan să meargă până la capăt cu procedura sau să se retragă, președintele nu a oferit un răspuns direct.
„Eu, în momentul ăsta, vreau să rămân concentrat în interiorul celor zece zile în care are mandat”, a spus Nicușor Dan.
Șeful statului a subliniat că negocierile dintre partide sunt în desfășurare și că rolul premierului desemnat este să încerce să găsească o soluție pentru formarea unei majorități parlamentare.
„Este un om care are experiență de negociere și trebuie să și-o exercite cu partidele din Parlament”, a declarat președintele.
Nicușor Dan: „În foarte multe situații am văzut o motivație de partid”
Președintele a vorbit și despre negocierile purtate în ultimele luni cu formațiunile politice. Potrivit acestuia, în numeroase discuții a constatat că pozițiile partidelor au fost determinate în principal de interese politice.
„Au fost sute de ore de discuții și, încercând să înțeleg motivația celui din fața mea, de cele mai multe ori vedeam o motivație de partid și nu una națională”, a afirmat Nicușor Dan.
El a insistat însă asupra faptului că, în chestiunile importante pentru România, există posibilitatea de a construi acorduri politice.
Președintele vorbește despre bugetul pentru 2027
Nicușor Dan a declarat că una dintre priorități este recâștigarea predictibilității în relația cu piețele financiare și adoptarea bugetului pentru anul 2027 până la finalul acestui an.
Președintele a spus că s-a întâlnit cu investitori, reprezentanți ai fondurilor și ai băncilor care au expunere financiară pe România și că a încercat să transmită un mesaj de stabilitate.
„Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi”, a afirmat Nicușor Dan.
Desemnarea lui Siegfried Mureșan a avut loc pe 17 septembrie, după consultările președintelui cu partidele parlamentare.