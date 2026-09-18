Nicușor Dan, despre Siegfried Mureșan: „Trebuie să-și exercite experiența de negociere cu partidele din Parlament”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 sept. 2026, 18:41

Președintele Nicușor Dan a explicat, în timpul vizitei sale în Ucraina, de ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și ce așteptări are de la acesta în următoarele zile. Șeful statului spune că România are nevoie de un Guvern și că premierul desemnat trebuie să folosească perioada de zece zile pentru a negocia cu partidele din Parlament.

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