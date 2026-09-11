Peștele care provoacă halucinații puternice zile întregi. Vechii romani îl mâncau pentru a experimenta senzații noi

Publicat 11 sept. 2026, 20:55 Sursă Science Direct

Un pește mic și aparent obișnuit ascunde o particularitate neobișnuită. Sarpa salpa, cunoscut și sub denumirea de salema porgy, poate provoca halucinații și modificări puternice ale stării de conștiință atunci când este consumat în anumite condiții.

Distribuie articolul