Vietate spectaculoasă descoperită într-o curte din Suceava. Femeia a rămas mută de uimire

O apariție neobișnuită a atras atenția unei femei din județul Suceava, după ce aceasta a observat în propria curte o insectă de dimensiuni impresionante. La prima vedere, vietatea poate părea intimidantă, însă este vorba despre albina-dulgher, o specie de albină sălbatică impresionantă, care poate ajunge la aproximativ 2,5 centimetri lungime.
Insecta a fost fotografiată și imaginea a fost distribuită pe rețelele sociale. Descoperirea a stârnit imediat curiozitatea celor care au văzut fotografia, mai ales că albina-dulgher a fost considerată, pentru o perioadă, dispărută din România.
Albina-dulgher, o specie impresionantă
Femeia din Ipotești, județul Suceava, a povestit că a observat insecta în curtea locuinței sale și a rămas impresionată de dimensiunile acesteia.
Exemplarul avea aproximativ 2,5 centimetri, ceea ce îl face ușor de remarcat în comparație cu albinele întâlnite în mod obișnuit.
După ce a încercat să identifice insecta, femeia a descoperit că este vorba despre albina-dulgher, una dintre cele mai mari albine sălbatice întâlnite în Europa.
„Azi în curtea noastră am avut ocazia să văd cea mai mare specie de albină sălbatică din Europa, de dimensiuni impresionante: 2,5 cm!”, a relatat aceasta pe Facebook.
Fotografia publicată online a atras numeroase reacții, iar alte persoane au susținut că au întâlnit insecte asemănătoare în propriile grădini.
Albina despre care se credea că dispăruse din România
Albina-dulgher este o specie care a atras atenția și prin evoluția prezenței sale în România. Potrivit informațiilor prezentate de femeie, insecta a lipsit o perioadă din fauna observată în țară, fiind considerată dispărută, pentru ca ulterior să fie semnalată din nou, inclusiv începând cu anul 2015.
Reapariția sa a făcut ca albina-dulgher să fie observată în mai multe regiuni, inclusiv în grădini și gospodării.
Spre deosebire de albinele care trăiesc în colonii, această specie are un stil de viață solitar. Nu formează stupi mari și nu depinde de o colonie pentru a supraviețui.
De ce se numește „albina-dulgher”
Denumirea populară a insectei are legătură cu comportamentul său. Albina-dulgher își construiește cuiburile în lemn uscat, unde sapă galerii în care își depune ouăle.
Poate fi întâlnită în special în zone în care există vegetație abundentă, flori și copaci. Grădinile însorite reprezintă, de asemenea, un habitat favorabil pentru această specie.
Prezența lemnului vechi sau uscat în apropierea grădinilor îi poate oferi locuri potrivite pentru construirea galeriilor.
Albina-dulgher poate înțepa?
Deși aspectul său poate fi impresionant, albina-dulgher nu este, în mod obișnuit, agresivă față de oameni.
Femelele sunt cele care au ac, însă acesta este folosit în special atunci când insecta se simte amenințată. O înțepătură poate apărea, de exemplu, dacă albina este prinsă sau strânsă în mână ori dacă este călcată accidental.
Prin urmare, specialiștii recomandă ca insecta să nu fie deranjată și să fie lăsată să își continue activitatea.
Simpla sa prezență în grădină nu reprezintă un motiv de panică.
Unde poate fi întâlnită albina-dulgher
Această albină sălbatică preferă zonele calde și însorite, în apropierea florilor și a vegetației.
Poate apărea în:
grădini;
livezi;
zone cu numeroși copaci;
spații cu flori;
locuri unde există lemn uscat.
Insecta poate rămâne activă o perioadă îndelungată, inclusiv până în sezonul de toamnă, în funcție de condițiile meteorologice.
Cum poate fi protejată această specie
Cei care observă albina-dulgher în grădină pot contribui la protejarea ei prin măsuri simple.
Una dintre cele mai importante recomandări este reducerea utilizării pesticidelor, în special a substanțelor care pot afecta insectele polenizatoare.
Plantarea unor flori și păstrarea unor bucăți de lemn vechi într-o zonă liniștită a grădinii pot crea condiții favorabile pentru această specie.