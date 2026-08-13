Vietate spectaculoasă descoperită într-o curte din Suceava. Femeia a rămas mută de uimire

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 15:17

O apariție neobișnuită a atras atenția unei femei din județul Suceava, după ce aceasta a observat în propria curte o insectă de dimensiuni impresionante. La prima vedere, vietatea poate părea intimidantă, însă este vorba despre albina-dulgher, o specie de albină sălbatică impresionantă, care poate ajunge la aproximativ 2,5 centimetri lungime.

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