Te-a înțepat o albină? Ce trebuie să faci imediat pentru a evita complicațiile

O simplă înțepătură de albină poate provoca durere, umflături și disconfort, însă în anumite situații poate deveni o urgență medicală. Specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot reduce rapid simptomele și pot preveni apariția unor reacții mai grave.
Primul pas: îndepărtează acul cât mai repede
Spre deosebire de viespi, albinele își lasă acul în piele după înțepătură. Acesta continuă să elibereze venin timp de câteva minute, motiv pentru care trebuie îndepărtat cât mai repede.
Medicii recomandă să răzuiești ușor zona cu marginea unui card bancar, a unei unghii sau a unui obiect cu muchie dreaptă. Evită să strângi acul cu penseta, deoarece acest lucru poate injecta și mai mult venin în piele.
Spală zona afectată
După îndepărtarea acului, locul înțepăturii trebuie spălat cu apă și săpun pentru a reduce riscul unei infecții și pentru a îndepărta eventualele urme de venin rămase la suprafața pielii.
Aplică gheață pentru reducerea umflăturii
O compresă rece sau câteva cuburi de gheață învelite într-un prosop pot diminua inflamația și senzația de durere.
Gheața se aplică timp de 10-15 minute, cu pauze între aplicări, pentru a evita iritarea pielii.
Cum calmezi mâncărimea și durerea
În cele mai multe cazuri, simptomele dispar în câteva ore sau zile. Pentru ameliorarea disconfortului pot fi folosite:
creme calmante pentru înțepături;
geluri cu efect antiinflamator;
antihistaminice recomandate de medic sau farmacist;
analgezice pentru durere, dacă este necesar.
Când trebuie să mergi urgent la medic
Deși majoritatea înțepăturilor sunt inofensive, există situații în care este necesară intervenția medicală imediată.
Solicită ajutor de urgență dacă apar:
dificultăți de respirație;
umflarea feței, limbii sau gâtului;
amețeli severe;
bătăi rapide ale inimii;
stare de leșin;
erupții extinse pe tot corpul.
Aceste simptome pot indica o reacție alergică severă, cunoscută sub numele de șoc anafilactic, care poate pune viața în pericol.
Atenție la înțepăturile multiple
Persoanele înțepate de mai multe albine simultan trebuie monitorizate cu atenție, deoarece cantitatea mare de venin poate provoca reacții importante chiar și în lipsa unei alergii cunoscute.
Copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice sunt mai vulnerabile și pot necesita evaluare medicală.
Cum poți preveni înțepăturile
Experții recomandă evitarea parfumurilor puternice în zonele cu multe insecte, purtarea hainelor deschise la culoare și evitarea mișcărilor bruște în apropierea albinelor.
De asemenea, este important să nu încerci să lovești insecta, deoarece acest lucru o poate face mai agresivă.
În cele mai multe situații, o înțepătură de albină se tratează ușor acasă. Totuși, recunoașterea rapidă a semnelor unei reacții alergice poate face diferența și poate preveni complicațiile grave.