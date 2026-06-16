Te-a înțepat o albină? Ce trebuie să faci imediat pentru a evita complicațiile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 13:57

O simplă înțepătură de albină poate provoca durere, umflături și disconfort, însă în anumite situații poate deveni o urgență medicală. Specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot reduce rapid simptomele și pot preveni apariția unor reacții mai grave.

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