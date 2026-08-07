Pescărușii nu fură la întâmplare. Cum decid cui să-i ia mâncarea de pe plajă. Cercetătorii au rămas uimiți

Publicat 7 aug. 2026, 19:39 Sursă BBC

Oricine a petrecut o zi pe litoral știe cât de rapid pot apărea pescărușii atunci când pe prosop sau pe șezlong apare o porție de cartofi prăjiți ori un sandviș. Însă atacurile acestor păsări nu sunt deloc întâmplătoare. Cercetătorii au descoperit că pescărușii își analizează cu atenție „țintele” înainte de a acționa și că există chiar un truc simplu care îi poate face să renunțe.

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