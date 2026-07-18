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Lumea Animalelor· 1 min citire
Rețete de ”înghețată” pentru găinil și rațe. Cum aperi păsările de caniculă
Păsările fac față cu greu căldurii
Publicat18 iul. 2026, 13:11
Actualizat18 iul. 2026, 13:13
Canicula nu-i afectează doar pe oameni sau animele de casă. Păsările din gospodărie fac și ele cu greu față temperatuilro extreme, iar găinile și rațele sunt printre cele mai vulnerabile.
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