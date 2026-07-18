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Lumea Animalelor· 1 min citire

Rețete de ”înghețată” pentru găinil și rațe. Cum aperi păsările de caniculă

Păsările fac față cu greu căldurii

Păsările fac față cu greu căldurii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iul. 2026, 13:11
Actualizat18 iul. 2026, 13:13

Canicula nu-i afectează doar pe oameni sau animele de casă. Păsările din gospodărie fac și ele cu greu față temperatuilro extreme, iar găinile și rațele sunt printre cele mai vulnerabile.

Specialiștii atrag atenția că, în lipsa unor măsuri simple de protecție, acestea pot ajunge rapid la stres termic, cu efecte asupra sănătății și producției, potrivit agrointel.

În zilele cu temperaturi extreme, crescătorii pot apela la gustări răcoritoarem inclusiv un soi de "înghețată"

Pepene verde, castraveți, mazăre congelată, fructe de pădure sau cuburi de gheață cu verdețuri – toate sunt recomandate pentru hidratarea păsărilor și reducerea stresului provocat de caniculă.

Aceste gustări nu înlocuiesc însă măsurile esențiale: umbră, ventilație și apă proaspătă în permanență.

Găinile și rațele suportă cu greu canicula, iar în lipsa unor măsuri simple de protecție pot ajunge rapid la stres termic. Acest fenomen se produce pentru că, spre deosebire de oameni, păsările nu transpiră. Găinile își răcoresc corpul prin gâfâit și țin aripile depărtate, căutând permanent umbra. Rațele tolerează ceva mai bine căldura, dar doar dacă au acces constant la apă.

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