Rețete de ”înghețată” pentru găinil și rațe. Cum aperi păsările de caniculă

Publicat 18 iul. 2026, 13:11 Actualizat 18 iul. 2026, 13:13

Canicula nu-i afectează doar pe oameni sau animele de casă. Păsările din gospodărie fac și ele cu greu față temperatuilro extreme, iar găinile și rațele sunt printre cele mai vulnerabile.

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