Urs mort pe stâlpul de electricitate. Imagini greu de privit

Publicat 23 iul. 2026, 21:38 Sursă Realitatea PLUS

Caz șocant în Statele Unite. Un urs a murit electrocutat după ce a rămas blocat în vârful unui stâlp de electricitate. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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