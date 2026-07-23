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Lumea Animalelor· 1 min citire
Urs mort pe stâlpul de electricitate. Imagini greu de privit
Urs electrocutat
Publicat23 iul. 2026, 21:38
SursăRealitatea PLUS
Caz șocant în Statele Unite. Un urs a murit electrocutat după ce a rămas blocat în vârful unui stâlp de electricitate. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
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