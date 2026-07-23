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Lumea Animalelor· 1 min citire

Urs mort pe stâlpul de electricitate. Imagini greu de privit

Urs electrocutat

Urs electrocutat

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat23 iul. 2026, 21:38
SursăRealitatea PLUS

Caz șocant în Statele Unite. Un urs a murit electrocutat după ce a rămas blocat în vârful unui stâlp de electricitate. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Urs mort după ce a fost electrocutat

Imaginile au fost surprinse de o șoferiță care călătorea spre New Mexico.

Femeia a sunat la numărul de urgență, iar la fața locului s-au deplasat forțele de ordine.

Animalul nu a putut fi însă salvat. Intervenția ar fi fost riscantă și ar fi putut pune viața pompierilor în pericol.

Urșii tineri pot urca pe stâlpi în momente de stres, în aceleași condiții în care se cațără în copaci, spun experții.

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